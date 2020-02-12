1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor

Çiçekten kozmetiğe, teknoloji ürünlerinden giyime sevdiklerini hediyeleriyle mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla kuyumcuların da kapısını çalıyor.
 12 Şubat 2020 21:21
Yazdır
Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Şubat için 10 gün veya bir hafta öncesinde hareketliliğin başladığını, Sevgililer Günü'nde ise alışveriş hareketliliğinin zirve noktasına çıktığını belirtti.

Sevgililer Günü haftasındaki alışveriş miktarında, şubat ayı içerisinde normal bir haftayla karşılaştırıldığında yüzde 100'lük artış yaşandığını ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Sevgililer Günü, yılbaşı ve Anneler Günü gibi özel günler, kuyumculuk sektörü için büyük önem taşıyor. Sevdiklerimizi hatırladığımız bu kıymetli zaman dilimlerinde kuyumcular olarak yaklaşık yıllık cironun yüzde 15-20'sini gerçekleştiriyoruz. Sektör olarak bu yıl özellikle Sevgililer Günü alışverişinden büyük beklentilerimiz var. Çünkü kuyumculuk alışverişinde taksit imkanının 8'e çıkmasının mağazalardaki hareketliliğe ekstra katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sektör firmalarımız, bir fuara veya bir bayrama hazırlanır gibi aylar öncesinden başlayarak ürün yelpazelerini yenileyerek yeni ürünlerle zenginleştirdi. Sevgililer Günü'nde verilebilecek en doğru hediye, bütçesi ve boyutu ne olursa olsun, asla eskimediği ve nesilden nesile geçtiği için bir mücevherdir. Mücevherat, yüzyıllar öncesinden beri ölümsüz aşkın sembolü olmuş, en romantik anları tamamlamıştır."

"Bu yıl bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler ilgi çekiyor"

Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki artış trendinin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın takı, mücevher tercihini etkilediğini, gramaj olarak daha hafif ancak gösterişli, zarif ve bütçe dostu takı modellerinin ilgi topladığını söyledi.

Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşın altın takı, pırlantalı mücevher, gümüş takı ve gümüş eşya kategorilerinde en çok ilgisini çeken ürün konsept ve modellere değinen Atayık, şunları kaydetti:

"Pırlantalı ürün kategorisinde tektaş yüzük, tüm özel günlerin yanı sıra Sevgililer Günü'nün de en popüler tercihi. Bu yıl özellikle fantezi olarak isimlendirebileceğimiz bagetli elmas ve pırlanta taşlı mücevherler de çok tercih ediliyor. Efektli tektaş yüzük ve birçok küçük pırlanta parçalarla bezenmiş kolye ve küpeler ilgi topluyor. Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok 1500 TL ila 3 bin TL fiyat aralığındaki takıları tercih ediyor. Altın takı grubunda ise piyasada hafif ve çıtır tabir edilen hayalet kolyeler, küpeler, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler ve küpeler popüler. Bu kategoride hediyelik takılar, 750 TL ila 1500 TL fiyatları arasında değişiyor. Bütçesine göre daha ekonomik ancak zarif takılar isteyen müşterilerin tercihlerinden biri de gümüş takılar. 200 TL ila 500 TL fiyat aralığında ağırlıklı olarak gümüş kolye ve küpeler ilgi çekiyor."

Hediye seçeneklerinden biri de zarif inci ürünleri

İKO Başkanı Atayık, inci kategorisinde ise daha hafif, zarif ürünlerin, incilerin yanında taşların da işlendiği kolye ve küpeler ile incilerle donatılmış zincir kolyelerin ilgi çektiğini dile getirdi.

Sevgililer Günü'nde farklı bir alternatif arayanları, Kapalıçarşı'nın tarihi hanlarına davet eden Atayık, "(Farklı bir alternatif arayanlar) Bu tarihi hanlarda halen geleneksel yöntemleri kullanarak gümüşü sanata çeviren ustaların elinden çıkan gümüş eşya modellerinden seçerek sevdiklerine yıllarca saklayabileceği benzersiz eserlerle sürpriz yapabilirler. 500 TL'den başlayan fiyatlarla gümüş şekerlik, çerezlik, tepsi, gümüş kahve fincanı, aynalar, vazo ve şerbetlik gibi ürünlerden alabilirler." diye konuştu.

Atayık, satın aldıkları mücevherin kalitesini ve tüm özelliklerini doğru şekilde analiz ettirip makul fiyatlarla uluslararası geçerli laboratuvar sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşları GLT Laboratuvarı'na beklediğini de söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı
12 Şubat 2020 22:00		 Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu
12 Şubat 2020 21:56
Üniversiteli Gülistan'dan 39 gündür haber alınamıyor
12 Şubat 2020 20:06		 İBB'de işten çıkarılan işçilerin mücadelesi devam ediyor
12 Şubat 2020 19:19
Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
12 Şubat 2020 19:11		 Doğalğazda rekor tüketime kesintisiz arz
12 Şubat 2020 15:42
Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı
12 Şubat 2020 13:28		 'Ayet ve hadislerle ilgili konuşan herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum'
12 Şubat 2020 12:55
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı
12 Şubat 2020 11:34		 ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü, hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi
12 Şubat 2020 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - NATO'dan Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı22:09 - Dolar/TL neden yükseliyor?22:04 - İdari müeyyideler ve para cezaları yeniden düzenleniyor22:00 - Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı21:56 - Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu21:51 - Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor21:46 - Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu21:41 - 21 ilimizde okullara kar tatili21:35 - Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:31 - Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek
21:26 - Artık bu ürünlere de satış sonrası hizmet verilecek21:21 - Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor21:16 - Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı21:11 - İkinci el oto pazarında en çok satan ilk 10 marka21:06 - TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı sarayı' tartışması21:01 - Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar20:56 - AK Parti, depremzedeler için ne kadar yardım topladı?20:51 - Polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan maganda yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
20 ilimizde okullara kar tatili
16 ilimizde eğitime kar engeli
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faturaların hepsini aynı gün yatırmak 4
bir kadın susuyorsa 1
geleneksel lucescu'yu transfer etme sezonu 2
Ağzını açtığı anda karizması çöken tip 2
özel mesaj almak istemeyen insan 3
Duymaktan hoşlanmadığımız kelimeler 2
bir bilmecem var çocuklar 3
yazamamak 2
iş yerinde her gelenle çay içme hastalığı 2
med cezir 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 8844 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam