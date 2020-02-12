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Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek

Gençlik Parkı içinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde şiddete uğrayan ya da uğrama riski altındaki kadınlara bilgilendirme, hukuksal danışmanlık, psikolojik destek, meslek edindirme gibi konularda ücretsiz destek veriliyor.
 12 Şubat 2020 21:31
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Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, şiddet mağduru kadınlara destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Parkı içinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezinde şiddete uğrayan ya da uğrama riski altındaki kadınlara bilgilendirme, hukuksal danışmanlık, psikolojik destek, meslek edindirme gibi konularda ücretsiz destek veriliyor.

Merkeze ulaşım sağlayamayacak kadınlar için de Kahramankazan, Çubuk, Ayaş, Hasanoğlan ve Kızılcahamam ilçelerindeki Kadın Danışma Birimleriyle hizmetler yürütülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şiddete maruz kalan kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projeleri uyguluyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Kadın Sığınma Evlerinde kalan şiddet mağduru kadınların toplumsal hayata adaptasyonunun sağlanması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı ve ICTTR Koçluk arasında Ankara Kalkınma Ajansı'nın "Kendini Keşfet" projesi dahilinde iş birliği protokolü imzaladı.

Sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliği çerçevesinde Kadın Sığınma Evlerinde kalan kadınların özgüvenlerini tekrar kazanmaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak için psikolojik destekle birlikte uygulamalı farkındalık girişimcilik eğitimleri verilecek.

Kadın Danışma Merkezinden daha önce haberi olmayan ve yıllarca eşinden şiddet gördüğünü anlatan D.K, merkezden aldığı hizmetten memnun olduğunu belirtti.

D.K, şiddet gördükten sonra karakola gittiğini aktararak, "Oradaki polis memurları beni Kadın Danışma Merkezine getirdi. Daha önceden bu hizmetten hiçbir şekilde haberim yoktu. Keşke daha önceden haberim olsaydı. Aldığım hizmetten çok memnunum. Uzmanlarımıza, müdürümüze, güvenlik görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi ayrı ayrı bizlerle ilgileniyorlar. Sözlü ve fiziksel şiddet mağduruyum. 30 yıl boyunca gördüğüm şiddeti şu an boşuna çekmişim diyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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