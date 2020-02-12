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Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu
 12 Şubat 2020 21:35
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Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.

Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ile Van-Başkale Güzeldere Geçidi, Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi'nin saat 21.00 itibarıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri, yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Van Büyükşehir Belediyesi de kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan karın kette hayatı durma noktasına getirdiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın öncelikle özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir. Özel araçları ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca belediyemizin yol açma çalışmalarına engel teşkil edecek şekilde cadde ve sokak kenarlarına park yapmamaları gerekmektedir."
Anadolu Ajansı
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