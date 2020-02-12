Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
|12 Şubat 2020 21:35
|Yazdır
Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.
Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ile Van-Başkale Güzeldere Geçidi, Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi'nin saat 21.00 itibarıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşların zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmeleri, yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Van Büyükşehir Belediyesi de kentte etkili olan yoğun kar nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan karın kette hayatı durma noktasına getirdiği belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın öncelikle özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir. Özel araçları ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca belediyemizin yol açma çalışmalarına engel teşkil edecek şekilde cadde ve sokak kenarlarına park yapmamaları gerekmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|21 ilimizde okullara kar tatili
12 Şubat 2020 21:41
|Selimiye Camisi'nin dayanıklılığı testlerle de kanıtlandı
12 Şubat 2020 20:01
|Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı
12 Şubat 2020 19:15
|İBB'den yeni birim... İstanbul Planlama Ajansı kuruldu
12 Şubat 2020 17:35
|Cezaevi kütüphaneye dönüşüyor
12 Şubat 2020 17:18
|Van'da koronavirüs iddialarına yalanlama
12 Şubat 2020 17:05
|İBB'den yeni arsa satış ihalesi
12 Şubat 2020 16:45
|Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
12 Şubat 2020 16:25
|Rize Valiliğinden dağcılara ve vatandaşlara çığ riski uyarısı
12 Şubat 2020 15:24
|2020'nin 'Patara yılı' ilan edilmesi sevinçle karşılandı
12 Şubat 2020 14:17