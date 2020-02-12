Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu
|12 Şubat 2020 21:46
|Yazdır
Öğretmen Fahriye Sinem Ulusoy, 7 yıl önce atandığı Yavuz Sultan Selim İlkokuluna yaptırdığı kütüphaneye, kitap okurken hatırladığı anne ve babasının ismini verdi. Kütüphanede, ilkokul seviyesindeki çocuklara yönelik, masal, macera, öykü, hikaye ve roman türlerinden oluşan 2 bin kitap bulunuyor.
Fahriye öğretmen, AA muhabirine, bebekliğinde geçirdiği ameliyat nedeniyle protezle kullandığı sağ gözünü ilkokulda kaybettiğini, 18 yaşında da sol gözünü yitirdiğini anlattı.
Hayali olan öğretmenlik mesleğinde karşılaştığı engelleri zorlanmadan aştığını vurgulayan Fahriye öğretmen, "Çocukların seviyesine indiğimizde ve anlatacağımız konuya hakim olduğumuzda mesleğin zor olmadığını görüyoruz. Öğretmenlikte tabii ki zorluklar var. Yalnız sevince her şey çok güzel bir şekilde yürüyor." diye konuştu.
Görev yaptığı okul binasının eski olduğu için yıkıldığını aktaran Fahriye öğretmen, yeni yapılan okula modern bir kütüphane kazandırma yönündeki talebini okul yönetimine ilettiğini ve olumlu cevap aldığını aktardı.
"Onları, bana kitap okurken hatırlıyorum"
Anne ve babasının anısını yaşatacak kütüphaneye 6 aylık maaşını bağışladığını dile getiren Fahriye öğretmen, şöyle devam etti:
"İnşaat mühendisi olan babam, hayatını okumaya adamıştı. Evimizde çok zengin kütüphanemiz vardı. Babam mühendis olmasına rağmen kendini okumaya, sanata ve edebiyata adamış bir insandı. Annem de sınıf öğretmeniydi. O da sayısız öğrenci yetiştirmiş ve hayatını okumaya adamıştı. Anne ve babamı bana kitap okurken hatırlıyorum. Babam, ben 9 yaşındayken, annem de 7 yıl önce vefat etti.
Kütüphane projem için çevremden hiç olumsuz bir şey duymadım. Genelde takdirle karşılandım. Kütüphanenin resimlerini sosyal medya hesaplarımdan paylaştığımda arkadaşlarımdan çok duygulananlar hatta ağladıklarını söyleyenler bile oldu."
Başarılı olan öğrencileri yemekle ödüllendiriyor
Okula gelmeden önce bir öğrenci gibi hazırlıklar yaptığını anlatan Fahriye öğretmen, derslerde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi için de aktiviteler yaptığını kaydetti.
Sınavlarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirdiğini belirten Fahriye öğretmen, "Çocuklarım iyi bilir benim meşhur bir mikrofonum vardır. Bazı günler de bu mikrofonla kimi zaman taklit kimi zamanda işi tiyatroya çevirerek ders anlatırım. Her sınav sonunda en yüksek not alan öğrencilerimle yemeğe gidiyoruz. Öğrencilerime teşvik amaçlı yemek küçük bir ödül oluyor. Hem ders dışı bir etkinlik oluyor hem de öğrencilerimi daha iyi tanımış oluyorum." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okuduğu okula öğretmen oldu
12 Şubat 2020 20:26
|Hayırseverlerle köy okulları arasında köprü oluyor
11 Şubat 2020 21:33
|Meryem öğretmenden 4 gün sonra acı haber!
10 Şubat 2020 20:29
|Araçla karda mahsur kalan 5 öğretmen kurtarıldı
10 Şubat 2020 19:27
|Öğretmene, buz üstünde şınav çektirme soruşturması
10 Şubat 2020 18:39
|Öğrencileriyle sokak köpeklerini besliyor
09 Şubat 2020 12:20
|Köyde kısıtlı imkanlarla yaptığı kortla öğrencilerine tenis sevgisi aşıladı
07 Şubat 2020 20:58
|Protez bacakla 'ilk adım' atan öğretmen öğrencilerine kavuştu
04 Şubat 2020 18:57
|MEB, sitesinde öğrenci resim ve videolarını yayınlamak için tüm velilerden açık rıza onayı istiyor
04 Şubat 2020 15:05
|15 bin 584 sözleşmeli öğretmen kadroya geçti
04 Şubat 2020 12:54