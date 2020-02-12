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Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu

Görme yetisini küçük yaşlarda kaybeden öğretmen Ulusoy, öğrencilerinin okuma alışkanlığı kazanması için 6 aylık maaşıyla yaptırdığı kütüphaneye kitap okurken hatırladığı anne ve babasının ismini verdi.
 12 Şubat 2020 21:46
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Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu

Öğretmen Fahriye Sinem Ulusoy, 7 yıl önce atandığı Yavuz Sultan Selim İlkokuluna yaptırdığı kütüphaneye, kitap okurken hatırladığı anne ve babasının ismini verdi. Kütüphanede, ilkokul seviyesindeki çocuklara yönelik, masal, macera, öykü, hikaye ve roman türlerinden oluşan 2 bin kitap bulunuyor.

Fahriye öğretmen, AA muhabirine, bebekliğinde geçirdiği ameliyat nedeniyle protezle kullandığı sağ gözünü ilkokulda kaybettiğini, 18 yaşında da sol gözünü yitirdiğini anlattı.

Hayali olan öğretmenlik mesleğinde karşılaştığı engelleri zorlanmadan aştığını vurgulayan Fahriye öğretmen, "Çocukların seviyesine indiğimizde ve anlatacağımız konuya hakim olduğumuzda mesleğin zor olmadığını görüyoruz. Öğretmenlikte tabii ki zorluklar var. Yalnız sevince her şey çok güzel bir şekilde yürüyor." diye konuştu.

Görev yaptığı okul binasının eski olduğu için yıkıldığını aktaran Fahriye öğretmen, yeni yapılan okula modern bir kütüphane kazandırma yönündeki talebini okul yönetimine ilettiğini ve olumlu cevap aldığını aktardı.

"Onları, bana kitap okurken hatırlıyorum"

Anne ve babasının anısını yaşatacak kütüphaneye 6 aylık maaşını bağışladığını dile getiren Fahriye öğretmen, şöyle devam etti:

"İnşaat mühendisi olan babam, hayatını okumaya adamıştı. Evimizde çok zengin kütüphanemiz vardı. Babam mühendis olmasına rağmen kendini okumaya, sanata ve edebiyata adamış bir insandı. Annem de sınıf öğretmeniydi. O da sayısız öğrenci yetiştirmiş ve hayatını okumaya adamıştı. Anne ve babamı bana kitap okurken hatırlıyorum. Babam, ben 9 yaşındayken, annem de 7 yıl önce vefat etti.

Kütüphane projem için çevremden hiç olumsuz bir şey duymadım. Genelde takdirle karşılandım. Kütüphanenin resimlerini sosyal medya hesaplarımdan paylaştığımda arkadaşlarımdan çok duygulananlar hatta ağladıklarını söyleyenler bile oldu."

Başarılı olan öğrencileri yemekle ödüllendiriyor

Okula gelmeden önce bir öğrenci gibi hazırlıklar yaptığını anlatan Fahriye öğretmen, derslerde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi için de aktiviteler yaptığını kaydetti.

Sınavlarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirdiğini belirten Fahriye öğretmen, "Çocuklarım iyi bilir benim meşhur bir mikrofonum vardır. Bazı günler de bu mikrofonla kimi zaman taklit kimi zamanda işi tiyatroya çevirerek ders anlatırım. Her sınav sonunda en yüksek not alan öğrencilerimle yemeğe gidiyoruz. Öğrencilerime teşvik amaçlı yemek küçük bir ödül oluyor. Hem ders dışı bir etkinlik oluyor hem de öğrencilerimi daha iyi tanımış oluyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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