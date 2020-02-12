1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor

Adana'daki Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencileri, ayakkabı üretimine dair her şeyi ustalardan öğreniyor.
 12 Şubat 2020 21:51
Yazdır
Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor

Adana'daki Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrenciler, bir ayakkabının yapımıyla ilgili en ince detayları işin mutfağında öğrenerek, daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor.

Dünyadaki ayakkabıcılık sektöründe kullanılan tüm donanımın yer aldığı okulda, öğrenciler model çiziminden, taban birleştirmeye kadar bütün ayrıntıları öğrenerek mezun oluyor.

Öğrenciler bir yandan ayakkabıcılığa dair her şeyi ustalardan öğrenirken, diğer yandan ayakkabı üretiminde kullanılan teknolojik vasıtaların da eğitimini alıyor.

Haftanın üç günü gittikleri stajla derslerde öğrendiklerini fabrikada uygulama şansı bulan öğrenciler, iş arama sıkıntısı yaşamadan geleceğin ayakkabıcısı ya da modelisti olmak için çaba sarfediyor.

Okul müdürü Kezban Oymakcıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece kız öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü okullarında 2010 yılından bu yana ayakkabıcılık ve saraciye programının bulunduğunu söyledi.

Programa her yıl 15 ile 25 arasında öğrencinin kayıt yaptırdığını dile getiren Oymakcıer, ayakkabıcılık atölyesinin donanım olarak Türkiye'deki ender yerlerden biri olduğunu ve burada geleceğin kadın ayakkabıcılarını en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Mezun olan öğrencilerin iş bulma sıkıntısı yaşamadan istihdama kazandırıldığını aktaran Oymakcıer, öğrencilerin okuldan aldıkları iş yeri açma belgesiyle de kendi işinin patronu olabildiğini belirtti.

Sektördeki firmalarla protokollerinin bulunduğunu ve oradan ustaların gelerek öğrencilere işin inceliklerini öğrettiğini dile getiren Oymakcıer, öğrencilerin haftanın üç günü de fabrikalarda staj yaptığını anlattı.

Ayakkabıcılığın aranan bir meslek olduğunu vurgulayan Oymakcıer, şöyle devam etti:

"Özellikle tasarım alanında ciddi bir ihtiyaç var. Biz de öğrencilerimizi özellikle tasarım alanında yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini güzel yetiştirdikleri takdirde ileride 'biz işsiz kaldık' demeyecekleri bir meslek. Bütün ailelere de tavsiye ediyoruz. Bazı işletmelere stajyer veremediğimiz dolayı küskünlükler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Öğrenci sayımız ne kadar artarsa biz de işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılarız."

Ayakkabıcılık ve Saraciye öğretmeni ve atölye şefi Rıfat Arıkan da atölyelerinin işletmelerle eş değerde Türkiye'de kendi alanında en donanımlı yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Mezun olan öğrencilerin okulu bitirdiği anda bir işletmede çalışabilecek durumda olduğunu belirten Arıkan, şunları söyledi:

"Atölyemizde geleneksel yöntem modelistlik, geleneksel yöntem ayakkabı imalatıyla beraber üç boyutlu tasarım programlarının da dahil olduğu sekiz saatte 1500 kapasiteli çalışan otomatik makineler var. Öğrencilerimiz olayın mutfağından en iyi şekilde yetişiyor. Mezun olup işletmeye gittiğinde de sadece hız kazanması gerekiyor, bunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Mezun olan öğrencilerin iş bulma gibi bir sıkıntısı yok, bazen stajyer veremediğimiz fabrikalardan bile serzenişler geliyor." diye konuştu.

"Öğrencilerimize mutlaka ama mutlaka bir iş teklifi geliyor"

Atölye öğretmeni Esra Torun da okullarından mezun olan öğrencilere mutlaka ama mutlaka iş teklifinin geldiğini ve aranan eleman olduklarını belirtti.

İstihdam alanı yüksek bir bölüm olduğuna dikkati çeken Torun, "Burada tüm dünyadaki ayakkabı sektöründe ne yapılıyorsa o işlem yapılıyor. Model çizimiyle başlayıp, onun sayasını hazırlayıp dikme, taban birleştirme gibi bir ayakkabı fabrikasında hangi ne yapılıyorsa tamamını burada öğrencilerimize öğretiyoruz. Donanımlı bir şekilde gidiyorlar. Staj yapan öğrencilerimize mutlaka ama mutlaka bir iş teklifi geliyor, bugüne kadar bununla karşılaştık."

Öğrencilerden Merve Şafak, çok severek geldiği bölümde ayakkabıcılığın inceliklerini öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Mezun olduktan sonra iş imkanlarının çok yüksek olduğunu belirten Şafak, amacının donanımlı hale gelerek modelistlik yapmak olduğunu kaydetti.

Öğrenci Özlem Doğan da baba mesleği olan ayakkabıcılığı öğrenmek için kendi isteğiyle programı tercih ettiğini vurguladı.

Haftanın üç günü staja da gittiğini aktaran Doğan, okulda öğrendikleriyle işletmelerde hiç zorlanmadan çalıştığını, tecrübe kazandığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okuduğu okula öğretmen oldu
12 Şubat 2020 20:26		 Bartın Üniversitesi'nden kurumlara örnek olacak ilan
12 Şubat 2020 16:07
Semanur'un okul hasreti bitti
12 Şubat 2020 08:30		 Öğretmen ve öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak hazırlıyor
11 Şubat 2020 16:45
10 yaşındaki Elanur, matematik yarışması'nda dünya birincisi
11 Şubat 2020 15:40		 OSB'ye devredilen lisenin öğrencileri mezun olmadan iş sahibi olacak
11 Şubat 2020 13:43
Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi
11 Şubat 2020 12:50		 TSK'ya bağış yapan okula bronz madalya
10 Şubat 2020 21:06
İlkokul liseye taşındı, aileler tepki gösterdi
09 Şubat 2020 18:40		 Bakan Selçuk: Eğitim, Türkiye'nin geleceği için büyük vasıta
09 Şubat 2020 13:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - NATO'dan Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı22:09 - Dolar/TL neden yükseliyor?22:04 - İdari müeyyideler ve para cezaları yeniden düzenleniyor22:00 - Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı21:56 - Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu21:51 - Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor21:46 - Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu21:41 - 21 ilimizde okullara kar tatili21:35 - Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:31 - Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek
21:26 - Artık bu ürünlere de satış sonrası hizmet verilecek21:21 - Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor21:16 - Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı21:11 - İkinci el oto pazarında en çok satan ilk 10 marka21:06 - TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı sarayı' tartışması21:01 - Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar20:56 - AK Parti, depremzedeler için ne kadar yardım topladı?20:51 - Polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan maganda yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
21 ilimizde okullara kar tatili
16 ilimizde eğitime kar engeli
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masal 5
moonbow 5
beğenmemek 2
12.02.2020 galatasaray vs alanyaspor maçı 3
cem yılmaz'ın serenay sarıkaya ile aşk yaşaması 4
çayı kahveyi şekersiz içenlerin evinde şeker bulunmaması 6
Duymaktan hoşlanmadığımız kelimeler 2
kokoş 3
trafikte yaya önceliği 7
kilo verme yöntemleri 5
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 8844 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam