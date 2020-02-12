1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı

Seferlerde, ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme nakledildi
 12 Şubat 2020 22:00
Yazdır
Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı

Turkish Cargo, Çin ana karasında koronavirüs kaynaklı yaşanan olağanüstü durum sebebiyle Guangzhou'ya insani ve tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı ile Guangzhou Havalimanı arasında, 102 ton kapasiteli "Boeing 777 F" kargo uçağıyla icra edilen charter seferlerde; ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme nakledildi.

İnsani yardım seferini düzenleyen uçağı, bazı Çin hükümet yetkilileri ile Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan karşıladı.

Turkish Cargo, virüsün yaygınlaşmaya ve uçuşların iptal edilmeye başlandığı 1 Şubat'tan itibaren, çoğunluğu insani yardım malzemesi ve medikal malzemeden oluşan tonlarca kargoyu, Çin ana karasına ulaştırdı.

126 ülkeye hava kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, küresel ölçekte yaşanan acil durumlarda, doğal afetlerde ve insani durumlarda; kritik lojistik ihtiyaçlarını desteklemeye devam edecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu
12 Şubat 2020 21:56		 Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor
12 Şubat 2020 21:21
Üniversiteli Gülistan'dan 39 gündür haber alınamıyor
12 Şubat 2020 20:06		 İBB'de işten çıkarılan işçilerin mücadelesi devam ediyor
12 Şubat 2020 19:19
Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
12 Şubat 2020 19:11		 Doğalğazda rekor tüketime kesintisiz arz
12 Şubat 2020 15:42
Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı
12 Şubat 2020 13:28		 'Ayet ve hadislerle ilgili konuşan herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum'
12 Şubat 2020 12:55
Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Zigana Dağı geçişi yeniden ulaşıma açıldı
12 Şubat 2020 11:34		 ABD'nin ilk Türk Emniyet Müdürü, hemşehrileriyle ekrandan hasret giderdi
12 Şubat 2020 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - NATO'dan Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı22:09 - Dolar/TL neden yükseliyor?22:04 - İdari müeyyideler ve para cezaları yeniden düzenleniyor22:00 - Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı21:56 - Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu21:51 - Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor21:46 - Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu21:41 - 21 ilimizde okullara kar tatili21:35 - Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:31 - Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek
21:26 - Artık bu ürünlere de satış sonrası hizmet verilecek21:21 - Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor21:16 - Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı21:11 - İkinci el oto pazarında en çok satan ilk 10 marka21:06 - TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı sarayı' tartışması21:01 - Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar20:56 - AK Parti, depremzedeler için ne kadar yardım topladı?20:51 - Polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan maganda yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
20 ilimizde okullara kar tatili
16 ilimizde eğitime kar engeli
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özel mesaj almak istemeyen insan 3
ütopya 3
beğenmemek 2
Amores Perros 1
ali koç 2
ihtira beratı 1
yaraya tuz basmak 4
Psikolojiyi kurtaran kelimeler 3
kat irtifakı 5
asansör 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 8844 Sözleşmeli Personel Alacak
Bahçelik Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alacak
MSB Sözleşmeli 9 Personel Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 130 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba SYDV Geçici 8 İşçi Alacak
Kayseri Yeşilhisar İmar Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu Kure SYDV Gecici 3 Alacak
İzmir İzenerji Geçici 10 Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam