Dolar/TL neden yükseliyor?
Bir süredir 6'nın altında yatay hareket eden dolar/TL kuru, tekrar 6'nın üzerinde seyrediyor.
|12 Şubat 2020 22:09
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Bir süredir 6'nın altında yatay hareket eden dolar/TL kuru, tekrar 6'nın üzerinde seyrediyor.
BDDK'nın swap hamlesiyle 6'nın altına gerileyen kur, bugün tekrar 6,05 seviyelerini gördü.
İşte 2 maddede son dönemde doları yükselten etmenler...
1 - İdlib kaynaklı olarak jeopolitik gerilim.
2 - Çin kaynaklı virüs salgını tedirginliği.
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