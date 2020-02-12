1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar/TL neden yükseliyor?

Bir süredir 6'nın altında yatay hareket eden dolar/TL kuru, tekrar 6'nın üzerinde seyrediyor.
 12 Şubat 2020 22:09
Yazdır
Dolar/TL neden yükseliyor?

Bir süredir 6'nın altında yatay hareket eden dolar/TL kuru, tekrar 6'nın üzerinde seyrediyor.

BDDK'nın swap hamlesiyle 6'nın altına gerileyen kur, bugün tekrar 6,05 seviyelerini gördü.

İşte 2 maddede son dönemde doları yükselten etmenler...

1 - İdlib kaynaklı olarak jeopolitik gerilim.

2 - Çin kaynaklı virüs salgını tedirginliği.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı
12 Şubat 2020 21:16		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Şubat 2020 18:32
Altında gün sonu fiyatları
12 Şubat 2020 17:38		 Dolar ve avro'da son durum
12 Şubat 2020 17:33
Çeyrek altın ne kadar oldu?
12 Şubat 2020 13:13		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12 Şubat 2020 13:12
Gün ortası döviz fiyatları
12 Şubat 2020 12:03		 Gram altın 302 lira seviyelerinde
12 Şubat 2020 10:34
Dolar güne yükselişle başladı
12 Şubat 2020 09:37		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
11 Şubat 2020 18:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:14 - NATO'dan Esed rejimine 'saldırıları durdur' çağrısı22:09 - Dolar/TL neden yükseliyor?22:04 - İdari müeyyideler ve para cezaları yeniden düzenleniyor22:00 - Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı21:56 - Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu21:51 - Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor21:46 - Görme engelli öğretmen maaşıyla kütüphane kurdu21:41 - 21 ilimizde okullara kar tatili21:35 - Van'da kar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı21:31 - Ankara Büyükşehir'den şiddet mağduru kadınlara destek
21:26 - Artık bu ürünlere de satış sonrası hizmet verilecek21:21 - Sevgililer 14 Şubat öncesi kuyumcuların yolunu tutuyor21:16 - Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı21:11 - İkinci el oto pazarında en çok satan ilk 10 marka21:06 - TBMM'de 'Cumhurbaşkanlığı sarayı' tartışması21:01 - Ziraat Bankasından 6,2 milyar lira net kar20:56 - AK Parti, depremzedeler için ne kadar yardım topladı?20:51 - Polisin üzerine motosikletini sürüp kaçan maganda yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Şoför olarak başladığı memurlukta il müdürü oldu
2020/4 KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu yayımlandı
Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
2020 KPSS yerleştirme takvimi netleşti
BES'e yatırım yapan 1 koydu 3 kazandı
Erdoğan kürsüdeyken 'Çoluk çocuğum aç, yardım edin' dedi
20 ilimizde okullara kar tatili
16 ilimizde eğitime kar engeli
Kızını, internette gördüğü uygunsuz görüntüye benzetmiş!
Erdoğan: Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet 3
When they see us 1
yazamamak 2
beni peygamber gönderdi diyerek halkı dolandırmak 4
kilo verme yöntemleri 5
ukala insanlar 1
nick'in anlamı 1
lanet 2
16.02.2020 trabzonspor vs sivasspor maçı 3
şu an çalan şarkı 4
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam