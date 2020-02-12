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Kayıp bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu

Mersin'de, 11 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayığın devrilmesiyle kaybolan Oktay Avcı'nın cesedi, kaybolduktan 32 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilinde bulundu.
 12 Şubat 2020 22:49
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Kayıp bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu

Mersin'de, 11 Ocak'ta arkadaşıyla birlikte balık tutmak isterken kayığın devrilmesiyle kaybolan Oktay Avcı'nın cesedi, kaybolduktan 32 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilinde bulundu.

Tarsus ilçesinde mahalle bekçilerinden Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın balık tutmak için açıldıkları kayık battı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışma sonucu 16 Ocak'ta Ömer Özer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları sürerken, sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yenierenköy tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş erkek cesedi görüldü.

Cesedin Oktay Avcı'ya ait olabileceğini düşünen ekipler, ailesine haber verdi. Bölgeye giden aile, cesedin Oktay Avcı'ya ait olduğunu belirtirken, ekipler ise kesin sonucun DNA testinden sonra belli olacağını açıkladı.
DHA
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