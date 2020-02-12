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Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen kaza yaptı.
 12 Şubat 2020 22:54
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Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen kaza yaptı. Kardeşler kazadan yara almadan kurtulurken, Fırat Kalbişen yürüyerek olay yerine yakın olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti.

Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Çarşıbaşı Sokak?ta meydana geldi. Cesur Kalbişen idaresindeki 81 AR 755 plakalı otomobille kardeşi Fırat Kalbişen'i, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalıştığı sırada kaza yaptı.

Cesur Kalbişen'in kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Cesur ve Fırat Kalbişen kardeşler kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası Fırat Kalbişen mülakata katılmak üzere olay yerine yakın olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek gitti. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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