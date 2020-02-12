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ABD'den çok önemli İdlib açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Christopher Robinson, İdlib'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Esed rejimi ve Rusya nedeniyle Suriye'de çok sayıda askerini kaybetti. Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz." dedi.
 12 Şubat 2020 23:04
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ABD'den çok önemli İdlib açıklaması!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen "ABD'nin Libya Politikası" başlıklı oturumda, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robinson ve Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Müsteşarı David Schenker ifade verdi. Ankara'nın İdlib'deki pozisyonunun haklılığının altını çizen Robinson, Türkiye'nin hissettiği tehdidi anladıklarını bildirdi. Senatör Marco Rubio'nun "İdlib'deki gerginliğe" ilişkin sorusuna Robinson, "Türkiye kilit bir NATO müttefikimiz ve bölgesel konularda önemli bir oyuncu. Türkiye'nin (Suriye) sınırı yakınlarında İran ve Rusya var ve Türkiye burada bir tehdit ile karşı karşıya. Türkiye, Esed rejimi ve Rusya nedeniyle Suriye'de çok sayıda askerini kaybetti. Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Ankara ile yakından çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Robinson, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch'in "Türkiye'nin bunca yılın ardından neden Rusya ile anlaşmazlığa düştüğü" sorusu üzerine de "Türk hükümeti, Rusya'yı Suriye'deki sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor ancak Rusya taahhütlerini yerine getirmiyor. Bu uzun süredir devam eden bir sorun. Örneğin Rusya'nın Astana'daki taahhütlerini yerine getirmediğini görüyoruz. Rusya bir şey söylüyor ama hareketleriyle başka bir hikaye anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna dikkati çeken Robinson, belirli konularda anlaşamasalar da Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını bir kez daha ifade etti.

"LİBYA'DAKİ KÖTÜ AKTÖR RUSYA"

Libya konusunu da değerlendiren Robinson, Rusya'nın bölgedeki eylemlerinin ABD tarafından birçok kez sorgulandığını belirtti.

Rubio'nun "Türkiye'nin Libya'daki varlığı" konusundaki sorusu üzerine Robinson, Türkiye'nin, Rusya'nın Libya'da gerginliği artırması ve Wagner kuvvetlerini sahada etkinleştirmesi üzerine Türk askerini bölgeye gönderdiğini kaydetti.

Robinson, "Türkiye, hem kamuya açık şekilde hem de özel olarak Berlin sürecine ve Libya'daki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesine yönelik bağlılığını sürdürüyor. Bu durumda Türkiye ile yakından çalışıyoruz. Diğer yandan Rusya bölgedeki kötü aktör olmaya devam ediyor." diye konuştu.

"TÜRK ASKERİ, HAFTER'İN SAĞLADIĞI AVANTAJI AZALTTI"

Senatodaki oturumda, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı da sık sık gündeme getirildi.

Ben Cardin'in bu yöndeki sorusu üzerine Schenker, "Türkiye'yi buraya asker göndermekten vazgeçirmek için çalışıyoruz ama aslında bu durum Trablus'daki durumu tekrar şekillendirdi. Wagner güçlerinin desteklediği Hafter bölgede avantaj sağlarken Türk askerinin burada görevlendirilmesiyle bu avantaj azaldı. Böylece daha elverişli bir ortam oluştu." yorumunu yaptı.

Cardin'in "Türkiye'nin Libya'da yaptıklarını destekliyor musunuz?" sorusuna da Schenker, "Hayır, Türkiye'yi vazgeçirmeye çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Aynı soruyu yanıtlayan Robinson da Türkiye ile bu konuda iletişim halinde olduklarını ve Libya'daki tüm tarafların gerginliği azaltması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye, Berlin sürecine bağlılığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayet açık şekilde askerlerini, bölgedeki gerginliği artıran ve istikrarı bozan Rusya'nın Wagner güçlerini kullanmasına yanıt olarak gönderdiklerini bildirdi. Türkiye açıkça ateşkese bağlılığını söyledi ve bu konuda iletişim halindeyiz. Öte yandan Wagner'in bölgede 2 binden fazla askeri var ve bölgedeki istikrarı bozanlar aslında bunlar."

ABD'nin Ulusal Mutabakat Hükümetini desteklediğini belirttiler

Schenker ve Robinson ABD'nin resmiyette Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini tanıdığını ancak tüm taraflarla da iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Libya'da Birleşmiş Milletler önderliğindeki süreci desteklediklerini kaydeden Dışişleri yetkilileri, ABD'nin buraya asker göndermek gibi bir niyeti olmadığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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