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Kalp krizi geçiren AK Parti'li Başkanı hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde markette kalp krizi geçiren AK Parti ilçe başkanı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
 12 Şubat 2020 23:09
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Kalp krizi geçiren AK Parti'li Başkanı hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde markette kalp krizi geçiren AK Parti ilçe başkanı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık (54) akşam saatlerinde ilçede gittiği bir markette kalp krizi geçirdi.

Divriği Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Uyanık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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