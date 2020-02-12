Lise öğrencisi Hilal, kansere yenik düştü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise öğrencisi Hilal Seyfioğlu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
|12 Şubat 2020 23:14
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde lise öğrencisi Hilal Seyfioğlu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Tokmaklı Mahallesinde Şehit Adem Seyfioğlu Çok Programlı Anadolu lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hilal Seyfioğlu (17) yakalandığı kan kanseri hastalığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Genç kızın cenazesi Tokmaklı Mahallesinde toprağa verilecek.
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