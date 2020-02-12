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Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü

Görüşmede, iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta Atina'da yapılmasının kararlaştırıldığı, diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının öneminin vurgulandığı öğrenildi
 12 Şubat 2020 23:24
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Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları sürüyor.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katılan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat'ta, Atina'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının öneminin vurgulandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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