1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antarktika'da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antarktika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde olan bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.
 12 Şubat 2020 23:30
Yazdır
Antarktika'da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayınlanan bir yıllık uydu görüntülerinde Antarktika Kıtası'nda bulunan ve Malta ülkesi büyüklüğünde olan bir buzulun kırılarak yol olduğu görüldü.

ESA'nın Copernicus Sentinel-1 uydusu tarafından Şubat 2019'dan itibaren çekilen fotoğrafların bir yıllık hızlandırılmış videosunda ortaya çıkan görüntülerde, Pine Island Buzulu kırılarak yok oluyor.

Malta büyüklüğündeki buzulun yüz ölçümü yaklaşık 300 kilometre kare olduğu bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD savaş uçakları, rejim askeri konvoyunu vurdu
12 Şubat 2020 14:15		 NASA'dan yeni astronot alım ilanı
12 Şubat 2020 13:31
Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı
12 Şubat 2020 10:00		 Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili'ne AP'den ceza
11 Şubat 2020 17:32
BM: İdlib'de daha fazla sivil ölüm kabul edilemez
11 Şubat 2020 16:59		 İdlib'de Esed rejimine ait helikopter düşürüldü
11 Şubat 2020 13:39
NATO'dan İdlib açıklaması
11 Şubat 2020 13:33		 Rusya'dan İdlib açıklaması
11 Şubat 2020 13:16
Koronavirüsün kuluçka dönemi 24 gün sürebilir
10 Şubat 2020 18:55		 Türk-Rus heyetler arası görüşmeler sona erdi
10 Şubat 2020 18:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 13 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:45 - Kahta'ya 5 yılın ardından ilk kez kar yağdı23:40 - MSB: Bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi23:36 - Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı23:30 - Antarktika'da Malta büyüklüğündeki buzul yok oldu23:24 - Hulusi Akar, Yunan Savunma Bakanı ile görüştü23:20 - Sevgililer Günü hediyesi alırken tuzağa düşmeyin!23:14 - Lise öğrencisi Hilal, kansere yenik düştü23:09 - Kalp krizi geçiren AK Parti'li Başkanı hayatını kaybetti23:04 - ABD'den çok önemli İdlib açıklaması!
23:00 - Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var22:54 - Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı22:49 - Kayıp bekçinin cesedi Kıbrıs sahilinde bulundu22:44 - CHP, Kudüs için TBMM'de genel görüşme istedi22:39 - CHP Ankara İl Başkanı, yeniden aday olmayacak22:34 - Samsung, Galaxy serisinde yeni amiral gemilerini tanıttı22:29 - Google'den 2,42 milyar avroluk cezaya itiraz22:24 - Marmaris'te denizin rengi değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erdoğan konuşurken çocuğum aç diye bağıran vatandaş 4
kadına şiddete karşıyız ama bu kadın dövülür 2
trafikte yaya önceliği 7
bir kadın susuyorsa 1
2020 1
erkekler ağlamaz 2
kilo verme yöntemleri 5
alemeti farika 3
med cezir 2
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 3
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam