MSB: Bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
MSB: "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi"
|12 Şubat 2020 23:40
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı.
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