Kahta'ya 5 yılın ardından ilk kez kar yağdı
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sakinleri, 5 yılın ardından yağan karın keyfini çıkardı.
|12 Şubat 2020 23:45
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