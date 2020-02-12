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Kahta'ya 5 yılın ardından ilk kez kar yağdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sakinleri, 5 yılın ardından yağan karın keyfini çıkardı.
 12 Şubat 2020 23:45
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Kahta'ya 5 yılın ardından ilk kez kar yağdı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sakinleri, 5 yılın ardından yağan karın keyfini çıkardı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kısa sürede her yer beyaza büründü.

5 yılın ardından bölgelerinde kar yağdığını gören ilçe sakinleri çocuklarıyla sokakta kaydı, kar topu oynayıp eğlendi.
Anadolu Ajansı
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