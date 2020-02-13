13 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyareti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından Başbakanlık'ta resmi törenle karşılanacak.

- Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelecek Erdoğan, daha sonra mevkidaşı tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(İslamabad)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Valiliği, Özel Kayseri OSB Teknik Kolejini, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşma programı ve tasarım beceri atölyesi yapımı protokol imza törenine katılacak.

(Kayseri/10.45-17.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kestel, Gürsu, Yıldırım ve Nilüfer'de esnaf ve ilçe teşkilatları ziyaretlerinde bulunacak.

(Bursa/10.30-20.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katılacak, deprem bölgelerini ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00/Elazığ/15.15-18.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim ile perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Suriye sınır hattındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Malatya)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

2- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.

(Roma/13.30/18.45/20.00)

3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

(Erzurum/17.00/Sivas/19.15)

4- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Çekya temsilcisi Jihostroj'a konuk olacak.

(Ceske Budejovice/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.