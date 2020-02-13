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AYM'den FETÖ kumpasında tartışmalı karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ'nün Hüseyin Kurtoğlu kumpasında rol alan eski Yargıtay üyelerinin "görev suçu" nedeniyle Yüce Divan'da yargılanmaları konusunda tartışmalı bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, "görevsizlik" kararı verdi.
 13 Şubat 2020 06:41
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AYM'den FETÖ kumpasında tartışmalı karar

FETÖ kumpasıyla önü kesilmek için mesnetsiz iddialarla hakkında dava açılan dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu'nun müştekisi olduğu eski Yargıtay üyeleri hakkında Yüce Divan'a açılan davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Kurtoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını o dönem onayan eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla FETÖ'nün yüksek yargı üyelerini yargılayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Meran ve Seylak'a 8 yıl 9 ay, Demirezici'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi.

GÖREV SUÇU YÜCE DİVAN'A

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ise Kurtoğlu kumpas davasının onanması yönünde görüş bildiren üç üye hakkında, "Görevi kötüye kullanma" suçu yönünden hazırladığı dava dosyasını ise Anayasa'nın 148. maddesine göre Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapacak olan AYM'ye gönderdi.

TARTIŞMALI "GÖREVSİZLİK" KARARI

Yüksek Mahkeme ise söz konusu davayla ilgili tartışmalı bir şekilde "görevsizlik" kararı verdi ve dosyanın Yargıtay'daki "FETÖ üyeliği" suçundan görülen davayla birleştirilmesine hükmetti. Karar, 7'ye karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındı. Kararda, sanıklar hakkında Yüce Divan'da açılan dava ile Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde açılan dava arasında fiil yönünde bağlantılı olduğu ve davanın daha nitelikli suç olan "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçuna bakan yüksek mahkemede görülme imkanının olduğu gerekçesiyle dosyaların Yargıtay'da birleştirilmesi gerektiği belirtildi.

GÖREVSİZLİK KARARI VEREMEZ

Karara muhalif kalan üyelerden Burhan Üstün ve Muammer Topal'ın karşı oy yazısında ağır eleştiriler yer aldı. İki üye, AYM'nin, dosyaların "nitelikli suça ilişkin dava ile birleştirme" gerekçesiyle "görevsizlik" kararı veremeyeceğini belirtti. Üstün ve Topal, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin birleştirmeye muvafakat vermesi ve olumlu görüş bildirmesi halinde dosyaların AYM'de birleşebileceğine dikkat çekti.

Yeni Şafak duyurmuştu

Yeni Şafak, 17 Nisan 2016 tarihindeki "Yüce Divan'a gidiyor" manşetiyle, Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak hakkında Kurtoğlu kumpasıyla ilgili Yargıtay tarafından soruşturma başlatıldığını ve söz konusu FETÖ'cü üyelerin Yüce Divan'da yargılanabileceğini duyurmuştu.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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