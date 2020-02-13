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Hayalet şehirde 46 yıl sonra ilk toplantı

Hayalet şehir Kapalı Maraş için tarihi adım atılıyor. 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısı gerçekleşecek. Envanter çalışmalarının sonucu açıklanıp Rumların iddiaları çürütülecek.
 13 Şubat 2020 07:30
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Hayalet şehirde 46 yıl sonra ilk toplantı


Doğu Akdeniz'de her geçen gün gerilim yükselirken 1 yıl önce açılma kararı alınan ve envanter çalışmasına başlanan Kapalı Maraş için yeni bir süreç başlıyor. 46 yıl sonra ilk kez Kapalı Maraş'ta üst düzey bir toplantı gerçekleşecek. Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 15 Şubat'ta düzenleyeceği "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer katılacak.

YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

Gün boyu sürecek toplantılarda Maraş'ın açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği hukuki ve siyasi kararlar ortaya konulacak. Toplantı öncesinde Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Adalet Bakanı Gül birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam edecek. Toplantıda, Kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği 'siyasi ve hukuki' bir yol haritası belirlenecek. Toplantı sonrasında belirlenen kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.

ENVANTER ÇALIŞMASI BİTTİ

Toplantının Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik 1 yıl önce başlatılan çalışmaların sonuçları ve konunun unutulmadığını göstermek amacıyla gerçekleşeceğini dile getiren KKTC Başbakanı Tatar, "Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar ele alınacak. Envanter çalışmasının sonuçları açıklanacak" dedi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortaya koyduğu kanıtlar üzerinden hukuki sürecin tartışılacağını kaydeden KKTC Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Fatih Benter de "Türkiye ve KKTC Barolar Birliğinden uzmanlar konuşacak. Gerçekleri ortaya çıkaracağız. Rumların 'Maraş bizim' iddialarının asılsız olduğunu ispatlayacağız" dedi.

SORUN BİTIYOR

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise şunları söyledi: "46 yıldır kapalı olan Maraş'ta sivil bir toplantı düzenlenecek. Büyük kısmı tamamlanan envanter çalışmasının sonucuna göre Maraş'ın eski sakinlerini davet edeceğiz. Diyeceğiz ki; 'ABD'li, Rum, İngiliz kim ise mallarınız bunlar, oturup inceleyelim. Uzlaşma içerisinde konuşalım.' Şu an itibariyle Taşınmaz Mal Komisyonu'nda 280 dava bulunuyor. Bizim niyetimiz bu davaları el sıkışarak halletmek. Mal sahiplerine mülkünü vererek ya da çok uzun süreli kullanıma açarak davaların düşmesini sağlayacağız. Kıbrıs sorunu ortadan kalkacak. Maraş'ı KKTC egemenliği altında sivil kullanıma açacağız."

Hukukçular toplandı
Süreci yürüten TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın Müsteşarı Ergun Olgun, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eski müzakerecisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Necdet Basa'dan oluşan ekip, Maraş'ta nasıl bir yol izlenmesi konusunda çalışmalar yaptı. KKTC Başbakanı Tatar ve Başbakan Yardımcısı Özersay'ın da katılacağı toplantıda hukuk profesörleri, emekli büyükelçiler, turizm örgütü ve ticaret odası temsilcileri de yer alacak.

Sökmen'in yarısı bile olamaz!

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in ailesi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçteki "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" ifadeleri için özür bekliyor. Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu, "Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk halkından ve Hataylılardan özür dilemelidir. Akıncı, değil Tayfur Sökmen, onun yarısı olamaz. Çünkü o devlet adamıydı. Akıncı'yı bu talihsiz açıklamasından dolayı kınıyorum" diye konuştu. Dedesinin sağlığını, malını, mülkünü, ailesini bir tarafa bırakıp 'vatan' diye haykırdığını vurgulayan Mursaloğlu, Akıncı'nın geçmişe bakıp tarihten ders alması gerektiğini kaydetti.
Yeni Şafak
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