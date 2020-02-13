İş Bankası hisseleri için düzenleme yolda
|13 Şubat 2020 07:10
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AK Parti, uzun zamandır tartışma konusu olan "İş Bankasındaki yüzde 28'lik Atatürk hisselerinin yönetiminin CHP'den alınarak hazineye devredilmesi" konusunda adım atıyor. MKYK toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, konuyla ilgili sunum yaptı. Canikli; tek parti dönemi nedeniyle bu hisselerin CHP'ye verildiğini, Atatürk'ün vasiyetinin, hisselerin gelirlerinin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılmasını öngördüğünü dile getirdi.
Canikli'nin, hisselerin hazineye devri için kanuni düzenleme yapılması gerektiğini söylemesi üzerine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkların tamamlanarak, kanun teklifinin bir an önce Meclis gündemine getirilmesi talimatını verdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli de bu konuda bir teklif gelirse destek vereceklerini dile getirmişti. Yapılacak değişikliğin, Siyasi Partiler Yasası'ndaki "partilerin ticari faaliyette bulunamayacağı" hükmünden yola çıkılarak hazırlanacağı, diğer ilgili mevzuatta da değişiklik yapılacağı öğrenildi. AK Parti kaynakları "Burada yapılacak şey, hisselerin hazine tarafından temsil edilmesi, bu kapsamda atanacak yönetim kurulu üyelerinin de hazine tarafından belirlenmesidir" bilgisini verdi. Hisselerin devrinden sonra, elde edilecek gelirin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılmasına devam edileceği belirtildi.
İş Bankasındaki CHP hisseleri uzun zamandır kamuoyunda tartışılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankasını CHP'ye değil, hazineye tahsisi vardır. Bu İş Bankası hazinenin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır. Niye, çünkü milletin malı, hazinenin malı" açıklamasını yapmıştı. İş Bankasındaki CHP'li üyelerle ilgili de tartışma yaşanmış, aldıkları yüksek maaşlar kamuoyunun tepkisini çekmişti. İş Bankasındaki yönetim kurulu üyeliği devam ederken parti meclisine giren Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talebi ile bankadaki göre-vinden istifa etmişti.
Yücel KAYAOĞLU -
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