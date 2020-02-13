Emekliler masaya oturup promosyon zammı isteyecek
|13 Şubat 2020 07:45
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Platform, banka promosyon gündemiyle toplandı. Emeklilerin mevcut promosyon rakamlarının düşük kaldığı tespitini görüşen platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde, emeklilerin de masada olması ve yeni rakamların ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi talebini benimsedi. Platform üyeleri, bunun için SGK ve Türkiye Bankalar Birliği nezdinde girişimlere başlama kararı aldı. Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, kamu çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi.
Çalışkan "Banka promosyonları emeklilere, çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık ödenmeli. Yeni promosyon rakamının emeklilerimize nefes niteliğinde olmasını istiyoruz. Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor" dedi.
SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti.
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