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8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 3 bin 762'si hemşire, 1091'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak- Adaylar tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapacak
 13 Şubat 2020 08:12
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8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS2020/4 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

- Tercih işlemleri 14 Şubat'ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

- 8 bin 844 kadrodan 3 bin 762'si hemşire

Atama yapılacak 8 bin 844 kadrodan 3 bin 762'si hemşire, 1091'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 8 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 15 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans), Diyetisyen 65 (Lisans), Ebe 1091 (Lisans), Fizyoterapist 100 (Lisans), Hemşire 3235 (Lisans), Hemşire 527 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 10 (Lisans), Odyolog 11 (Lisans), Perfüzyonist 20 (Lisans), Psikolog 150 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 3 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 123 (Lisans), Sağlık Teknikeri Adli Tıp 10 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 91 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 69 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 409 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 110 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 76 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 88 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 77 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 16 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 76 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 31 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 616 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 6 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 56 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 38 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 410 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 468 (Ön Lisans), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 303 (Ortaöğretim), Toplam 4841 (Lisans), 3173 (Ön Lisans), 830 (Ortaöğretim), Genel Toplam (8844).
Anadolu Ajansı
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