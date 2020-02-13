İletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek süre tanındı
|13 Şubat 2020 08:14
|Yazdır
İletişim Başkanlığınca iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi getirildi. Başvurular 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, iletişim uzman yardımcılığı sınavı için başvuruların 13-31 Ocak tarihleri arasında yapıldığı hatırlatılarak, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da bulunan ve başvuru yapamayan adayların ek süre talebinde bulundukları belirtildi.
Söz konusu taleplerin değerlendirilmesi sonucu sınav için ek başvuru süresi getirildiği bildirilen ilanda, adayların başvuru işlemlerini 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak
13 Şubat 2020 08:39
|8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
13 Şubat 2020 08:12
|Sağlık'ta 8 bin 844 personel alımının yarısından fazlası hemşire ve ebe olacak
12 Şubat 2020 09:03
|TCDD'de, 190 gündür bekletiyor
10 Şubat 2020 14:00
|OGM, Orman Muhafaza ve Orman Mühendisi alım sonuçlarını açıkladı
09 Şubat 2020 23:04
|750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün son
07 Şubat 2020 19:01
|2019/6 ile yerleşenler göreve başlatılmazsa, yine mükerrer alım olacak
06 Şubat 2020 10:00
|Eğitim Bir Sen Şube başkanı, kişiye özel ilandan dolayı, Rektörü YÖK'e şikayet etti
05 Şubat 2020 16:00
|Engelli öğretmen alımındaki yeni uygulamaya tepki var!
05 Şubat 2020 09:02
|750 engelli öğretmen alımı için başvurular başladı
04 Şubat 2020 09:32