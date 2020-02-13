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Türkiye, dünyaya ders verdi

Vuhan'dan gelen sağlık personeli Nevzat Kuralay, SABAH'a konuştu. Kuralay, "42 kardeşimiz, tek tek evlerinden alınıp havaalanına getirildi" dedi ve ekledi: "Tahliye çok profesyonelce yapıldı. Uçaktakiler TC vatandaşı oldukları için şanslı olduklarını söylüyordu"
 13 Şubat 2020 08:27
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Türkiye, dünyaya ders verdi

Türkiye'nin Çin'de yayılan koronavirüse karşı vatandaşlarını tahliye etmek için gönderdiği uçakta olan ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 10 gün karantinada kaldıktan sonra evde gözetim altında kalmak üzere taburcu edilen sağlık personeli Nevzat Kuralay, yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Kuralay şunları söyledi:

TC VATANDAŞLIĞI ŞANS: Vuhan'a gittiğimizde havaalanında polislerden başka hiç kimseyi görmedik. Yardım malzemesi olarak getirdiğimiz 2 ton sağlık malzemesini Çinli yetkililere teslim ettik. Vuhan'da bekleme süremiz 4 saati geçti. 42 kardeşimiz oldukça yorgun ve bitkin görünüyordu. 9 gün evlerinde karantina altında mahküm gibi kaldıklarını ve yiyecek stoklarının da tükenmek üzere olduğunu söylediler. Vatandaşlarımızı uçağa bindirmeden önce ateş ölçümlerini ve genel sağlık kontrollerini yaptık. Hiçbirinde herhangi bir semptom olmadığına kanaat getirdikten sonra uçakta koltuklarına yerleştirdik. Özel giysileri ve maskelerini yolculuk boyunca çıkarmamaları gerektiğini ve her türlü ihtiyaçlarının Sağlık Bakanlığı yetkililerince karşılanacağı bilgisini verdik. 16 saat havalimanında bekletildikleri için yolculuk boyunca 2 defa yemek servisi yaptık. Uçakta da sürekli ateş ölçümleri yapıldı, kendilerine tek kullanımlık kumanyalar verildi. Vatandaşlarımız, Türkiye'nin tahliye kararını duyunca çok heyecanlandıklarını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için şanslı olduklarını söylediler.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE HOŞGELDİNİZ' DUYURUSU: Çin'deki Büyükelçilik yetkililerimiz, Vuhan'daki 42 kardeşimizi tek tek evlerinden alarak havaalanına getirdi. Uçağa bindiklerinde de "Türkiye Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz, Türkiye vatandaşlarının her zaman yanındadır" duyurularıyla karşılandılar. Tahliye konusunda profosyonel bir süreç gelişti. Türkiye, vatandaşlarının tahliyesinde tüm dünyaya ders verdi. Cumhurbaşkanımız, Sağlık, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarımız, hastane yetkililerimiz ve aziz milletimizin destekleriyle müthiş bir tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı.

5 YILDIZLI OTEL HİZMETİ

Kuralay, "Sağlık personeli olduğumdan dolayı 10 gün karantinada kaldıktan sonra evde gözetim altında kalmak şartıyla taburcu edildim. Türkiye süreci etkili şekilde yürütüyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinadaki vatandaşlarımıza 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet sunuluyor" dedi.

Burak Çelik
Sabah
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