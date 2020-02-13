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VAR da yeni dönem başlıyor...

UEFA'da yeni bir dönem başlayacak, sahadaki hakemler kadar, Video Asistan Hakem (VAR) olarak görev yapan hakemler de gözlemciler tarafından değerlendirme altına alınacak.
 13 Şubat 2020 08:28
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VAR da yeni dönem başlıyor...

Futbolun son zamanlarda, üzerinde en çok konuşulan konusu haline gelen Video Yardımcı Hakem (VAR) de artık gözlemcilerin değerlendirmesine tabi tutulacak.

Milliyet gazetesinden Onur Dinçer'in haberine göre, futbol maçlarında sahadaki hakemlerin performanslarını değerlendirmeye alan hakem gözlemciliği müessesesi, VAR hakemlerini de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Yetkisi olan ancak sorumluluğu olmayan bir müessese görünümündeki video yardımcı hakemliği için böylece denge-fren mekanizması getirilirken, kontrolsüz olmadıkları gösterilerek kaygıların azaltılması, bu hakemlerin de performansının artırılması hedefleniyor.

UEFA'dan yapılan bilgilendirmede, hakem gözlemcilerine bununla ilgili sorumluluk yüklediği, gözlemcilerin artık VAR hakemlerinin performanslarını da değerlendirmeye alacakları duyuruldu. UEFA Hakem Kurulu Asbaşkanı Hugh Dallas, "Günümüzde artık gözlemcinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ve VAR yardımcı hakemini de değerlendirmeye alması gerekiyor. VAR protokolünün doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmeli.

Dolayısıyla gözlemcinin değerlendirme listesine, iki hakem daha eklendi" diyerek yeni dönemi duyurdu. Ancak Dallas, VAR hakemlerine yapılacak gözlemci takibinin teknik olarak nasıl gerçekleştirileceğine dair detay vermedi.

230 KİSİLİK DEV KADRO

UEFA'nın halihazırda, 47'si kadın olmak üzere görev yapan 230 gözlemcisi bulunuyor.

UEFA ve hakemlerle koordineli bir şekilde çalışan bu hakem gözlemcileri, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası gibi organizasyonlarda görev yapan hakemlerin performanslarını değerlendiriyor.

Hakemlik mesleğinin detaylarını ve bir hakemin sahadaki hislerini bilmelerinin öneminden dolayı bu gözlemciler eski hakemler arasından seçiliyor. UEFA hakem gözlemcileri, maçın oynanacağı stada gelişlerinde hakemleri karşılarken, maçların bitiminde hakemleri sorguya çektikleri bölüme kadar kendileriyle birlikte oluyor. Gözlemci maçın ardından 48 saat içerisinde raporunu UEFA'ya gönderiyor.
Milliyet
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