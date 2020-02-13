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Komisyon sınırlandı 13 milyar cepte kalacak

Ücret ve komisyon sınırlaması kartlı alışverişlerde cirolarının büyük bölümünü bankaya bırakmak durumunda olan perakendeci ve esnafın yüzünü güldürdü
 13 Şubat 2020 08:35
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Komisyon sınırlandı 13 milyar cepte kalacak

Ekonomi yönetiminin bankaların ücret ve komisyonlarına getirdiği sınırlamalar perakendecinin yüzünü güldürdü. Bundan böyle, Merkez Bankası'nın (MB) kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirdiği sınırlamalara uymayan kalmayacak. Merkez Bankası aylık referans artış oranı belirleyecek. Bankalar, tüketicilerin taksitli ve taksitsiz alışverişlerinde perakendeciden belli bir oran kadar komisyon alabilecek. Bu oran faizler düştükçe gerileyecek. Daha önce 1.60'lara indirilen kredi kartı komisyon oranlarının yeni düzenlemeyle 1.25'lere kadar inmesi bekleniyor. Perakendeciler bu yolla ekonomiye 13 milyar TL kaynak sağlanacağını belirtiyor.

YÜKSEK KOMİSYON

Perakendeciler kredi kartı alışverişlerinden elde ettikleri ciroyu 3-6 ay sonrasında bankalardan tahsil edebiliyordu. Parayı, yapılan alışverişin ertesi gününde nakit almak istediklerinde ise bu kırdırma işlemi için bankalara yüzde 3'e varan komisyon ödüyorlardı. Yani 100 liralık alışverişin yaklaşık 3 lirası banka komisyonlarına gidiyordu. Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2019'da aldığı kararla komisyon oranlarında tavanı 1.60, taksitli işlemlerde ise faizi 0.89 olarak belirlemişti. Market alışverişlerinin yarısının dahi kredi kartıyla yapıldığı pazarda tavan karar uygulaması firmaların kredi kartı komisyon maliyetlerini yüzde 50'ye yakın azaltmıştı. Ancak faiz inmesine rağmen komisyon oranlarında bir değişiklik olmamıştı. Bankalar nezninde pazarlık gücü olmayan esnafa da yüksek komisyonlar uygulanmaya devam ediyordu.

TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, "Bankalar özellikle küçük esnafı suiistimal ediyordu. 1.60 tavan getirilmesine rağmen yüksek komisyon uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle artık referans artış oranını Merkez Bankası belirleyecek. Şubat sonunda 0.80 gibi bir oran bekliyoruz. 0.45 tavan referans oranıyla kredi kartı komisyonları yüzde 1.25'i geçemeyecek. 2020'de 13 milyar TL ekonomiye kazandırılmış olacak" dedi. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, bu hamlenin tüketiciye de uygun fiyatlı ürünler olarak döneceğini ifade etti. Avva'nın Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Atik ise sektörün karlılığından ciddi bir payı bankalara komisyon olarak ödediklerini dolayısıyla yapılan düzenlemenin çok olumlu bir hamle olduğunu belirtti. Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem, MB'nin piyasa düzenleyicisi olmasının sektör açısından olumlu olacağını belirtti.

DÜZENLEME NEYİ İÇERİYOR?

MB'nin tebliği bankaların ödeme sistemlerini kullanan üye işyerlerinden aldığı ücret ve komisyonları düzenliyor. Tebliğle, taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak üye işyeri ücreti aylık referans oranın 0.45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Azami üye işyeri ücreti, referans oranın ilan tarihini takip eden ayın ilk gününden itibaren güncellenerek uygulanacak. Yurtdışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, paranın ertesi gün yatırılması durumunda azami üye işyeri ücreti yüzde 1.60'ı geçemeyecek.

KARTLA HARCAMA 1 TRİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, 2019'da toplam kartlı ödemeler yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL'ye yaklaştı. Her 3 kartlı ödemeden 1'i banka kartlarıyla yapıldı. Banka kartı sayısı ise yüzde 14 artışla 166 milyona çıktı. Böylece toplam kart adedi 236 milyona ulaştı. Banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı 2018'e göre yüzde 37 artışla 134 milyar TL'ye, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı ise yüzde 17 artışla 844 milyar TL'ye ulaştı. Böylece, toplam kartlı ödeme tutarı 1 trilyon TL barajına yaklaşmış oldu.

Pınar Çelik
Sabah
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