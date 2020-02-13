1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DOHAD depremi önceden bilecek mi?

İstanbul'u etkileyecek olası 'Büyük Marmara Depremi' üzerindeki tartışmalar sürerken, deprem tahminine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği de (DOHAD), kayaçların sıkışmasıyla oluşan elektrik, sismik ve meteorolojik değişimleri takip etmek üzere sayısal gözlem istasyonları kurarak, depremlere yönelik tahminler öne sürüyor
 13 Şubat 2020 08:46
Yazdır
DOHAD depremi önceden bilecek mi?

18 istasyon oldu

DOHAD'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını Fuat Agalday yürütürken, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Kaynak, İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Berk Üstündağ ile İstanbul Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu yönetim ve danışma kurulu üyeleri olarak bulunuyor. DOHAD'ın Silivri Basınkent 2 sitesinde açtığı ilk istasyonda büyük depremi günler öncesinden haber vereceği iddiası kamuoyuna yansımıştı. Aradan geçen zamanda DOHAD'ın uzantı sitesi "www.yerdurumu.org" adresinde, istasyon kurulan belediye sayısının 18'e yükseldiği anlaşıldı.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ise söz konusu projeyi eleştirerek, şunları söyledi: "Belediye yönetimleri yeterli bilimsel bilgi donanımına sahip olmadığından deprem konusunda kandırılabiliyorlar. DOHAD tarafından yerleştirilen aletler standart cihazlar değil. Depremi önceden belirlemek için ölçümlerin faya yakın yerde yapılması gerekir. Faylar nerden geçiyor; Marmara Denizi içerisinden. DOHAD'ın istasyonları nerede: karada. İstasyonlar fay hattına uzak. Bu istasyonların bir anlamı yok. DOHAD doğru bir iş, doğru bir tanıtım yapmıyor. Büyük depremler yerin 15 kilometre altında olur. İTÜ ekibi Marmara tabanının 7-8 kilometre altını görüntüledi. Kesin sonuçları ortaya koymak için 20 km derinin röntgeni çekilmeli. DOHAD, bugüne kadar saat ve büyüklük olarak önceden tespit ettiği sarsıntı varsa açıklasın."

'Olasılık hesabı yapıyoruz'

- DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday: "Ölçüm cihazlarını Türkiye'de üretiyoruz. Ürünlerimiz, Türk Patent Enstitüsü'nden onaylı. Depremi önceden bilme iddiasında değiliz. Deprem işareti sayılacak verileri toplayıp, tahmin yapıyoruz. Bizi eleştiren hocalara saygılıyız. Herkes dilediğini düşünebilir. Olasılık hesabı yaparak, AR-GE çalışmaları yürütüyoruz. Belediyelerden para almıyoruz."

Prof. Yaltırak: Neyi ölçtüğü belli değil

- İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak: "Ölçüm değerlerinin neyi ölçtüğü belli değil. Elinizde ölçü birimi olmalı. Kavanoz içine pinpon topu koyarak ölçüm yaparak bu işler olmaz. Kayaç gerginlik sistemi diyorlar. Yerin içindeki kayaç homojen değil. Biz yıllardır üniversitede kafa patlatıyoruz. Projede daha önce yer alan Ronald Karen, bulutlara bakıp depremi önceden tahmin ettiğini ortaya atmış biri."

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor
13 Şubat 2020 10:01		 Meteoroloji 'kar erimelerine' karşı uyardı
13 Şubat 2020 06:30
Mardin Kızıltepe 6 yıl aradan sonra beyaza büründü
13 Şubat 2020 03:54		 Erzincanlılar beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı
13 Şubat 2020 00:57
6 İlde Eğitime kar engeli
13 Şubat 2020 00:25		 Sevgililer Günü hediyesi alırken tuzağa düşmeyin!
12 Şubat 2020 23:20
Lise öğrencisi Hilal, kansere yenik düştü
12 Şubat 2020 23:14		 Kalp krizi geçiren AK Parti'li Başkan hayatını kaybetti
12 Şubat 2020 23:09
Turkish Cargo, Çin'e tıbbi yardım malzemesi taşıdı
12 Şubat 2020 22:00		 Ustayı ilanla buldu, Denizli'ye taşınıp fabrika kurdu
12 Şubat 2020 21:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:01 - 6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor09:51 - Yalova'daki zimmet soruşturması şüphelisi Başkan Yardımcısı adliyede09:51 - Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı09:49 - Dolar güne yükselişle başladı09:48 - Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk kendisini uyaran ağabeyini öldürdü09:44 - Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?09:38 - İKM'lere linç dersi: Garantörsün koruyacaksın!09:33 - Ankapark'a yeni işletmeci geliyor09:16 - Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında09:13 - Oktar'ın müridi dolapta yakalandı
09:11 - Bir taraftan 'başınız sağolsun', diğer taraftan PKK'ya destek08:47 - Orhan Veli Kanık'ın simit fırını ihalede08:46 - DOHAD depremi önceden bilecek mi?08:43 - Tarım Bakanı makamda tavuk eti deneyi yaptı08:39 - Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak08:37 - Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki08:35 - Komisyon sınırlandı 13 milyar cepte kalacak08:31 - Belediyeyi böyle hortumlamışlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
Adliye tosuncuğu İstanbul'da yakalandı
Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 27 şüpheliye gözaltı
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den FETÖ kumpasında tartışmalı karar
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
FETÖ hala siyasette
Müdür yetkili öğretmen, yönetici midir öğretmen midir?
6 İlde Eğitime kar engeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir şeker 3
kadına şiddet 4
med cezir 1
yalan 1
15.02.2020 ankaragücü vs fenerbahçe maçı 11
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 1
kadın kadına takılmak 6
Kuaförden çıkmış gibi evden çıkan kadınlar 1
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
toprak kokusu 1
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Artvin Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri Alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam