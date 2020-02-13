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Orhan Veli Kanık'ın simit fırını ihalede

Türk edebiyatının usta ismi Orhan Veli Kanık'ın şiirlerine ilham olan simit fırınının da yer aldığı tarihi bina, restorasyon karşılığı ihaleye çıkarılıyor.
 13 Şubat 2020 08:47
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Orhan Veli Kanık'ın simit fırını ihalede

İstanbul Beykoz'da uzun yıllardan beri fırın olarak hizmet veren Yalıköy Fırını'nın da yer aldığı bina restorasyon karşılığı ihaleye çıkarılıyor. Orhan Veli Kanık'ın büyüdüğü mahallede yer alan Yalıköy Fırını, 3 yıl önce ekonomik gerekçelerle kapanmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetindeki tarihi üç katlı bina, konut ve dükkan olarak yeniden restore edilecek. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen taş bina, Orhan Veli Kanık'ın çocukluk yıllarından itibaren hizmet veriyordu.

ÜÇ YIL ÖNCE KAPANMIŞTI

Beykoz Yalıköy'de 100 yıl önce inşa edilen tarihi bina, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından konut ve dükkan olarak restorasyon karşılığı ihaleye çıkarılıyor. Kurulduğu günden beri hizmet veren Tarihi Yalıköy Fırını ile sembolleşmiş bina, Orhan Veli Kanık'ın doğduğu evin bir sokak yanında yer alıyor. Şairin şiirlerine ilham olan simitlerin satıldığı tarihi fırın, üç yıl önce ekonomik gerekçelerle kapandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü açık teklif artırma usulüyle yapacağı ihale sonrası, tarihi binanın restorasyonu da gerçekleştirilecek.
Sabah
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