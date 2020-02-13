Oktar'ın müridi dolapta yakalandı
Oktar'ın müridi dolapta yakalandı
|13 Şubat 2020 09:13
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Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: Emniyet istihbarat ekipleri, Adnan Oktar suç örgütünün firari üyelerine yönelik çalışmalarında, soruşturma kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turgut Aksu'nun Kadıköy'de bir adreste saklandığını tespit etti. Ekipler bir süre izledikleri adrese dün sabah mali polisle birlikte baskın yaptı. İlk aramalarda evde bulunamayan Turgut Aksu, yapılan detaylı aramada evin yatak odasındaki elbise dolabının içinde yakalandı.
Çocuk pornografisi
Baskın düzenlenen evde bulunan ve Aksu'nun saklanmasına yardım ettiği belirlenen bir şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, evde ve Aksu'nun üzerinde bulunan telefon ve dijital malzemeleri incelenmek üzere emniyete götürdü. İncelenen dijital verilerde çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüler tespit eden polisin, emniyette sorguya aldığı Turgut Aksu'ya, çocuklara yönelik müstehcenlik suçlamasıyla da işlem yaptığı öğrenildi. Aksu'nun örgüte eleman kazandırma görevi yaptığı belirtildi.
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