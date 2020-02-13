Ankapark'a yeni işletmeci geliyor

Ankapark, işletmecisi GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'nun borçları nedeniyle Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildi. Yeni işletmeci, kısa süre önce kapısına kilit vurulan parkı 28 yıl işletecek.

MEVCUT SIKINTILARI AŞTIK

Hürriyet'ten Doğahan Giritlioğlu'nun haberine göre: ECS Stil Tekstil'in Başkanı Şükrü Sevimli, revizyon ve tadilat çalışmalarının ardından parkın nisan ayının başında yeniden kapılarını açacağını söyledi. Parkın biriken elektrik borcunun ödendiğini ve alacaklarını alamayan işçilerin yüzde 70'ine gerekli ödemelerin yapıldığını belirten Sevimli, Hürriyet'e şu açıklamaları yaptı:

"Enerjiyle alakalı bir takım sıkıntılar vardı, onları aştık. Firmaların ödemeleri vardı, onları gerçekleştirdik. İşçilerin birikmiş alacaklarının yüzde 75'ini ödedik. Nasip olursa önümüzdeki hafta geri kalanları komple ödeyeceğiz. Bir sıkıntımız yok şu anda. Binaların tadilatları ve oyuncakların revizyonları yapılıyor. Bunlar bittiği zaman, bizim öngörümüz önümüzdeki nisan ayının ilk haftasında açılışını yapacağız.

Şehit ailelerine ve Çocuk Esirgeme Kurumundan gelenlere ücretsiz

Burası Ankara'ya mal olmuş bir yatırım. Çok masraf yapıldı, milli bir servet olarak baktık. Bu iş ticaretten ziyade, heba olmaması adına ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Haftada bir gün halk günü olarak müşterilerimizi ağırlayacağız. Şehit aileleri, LÖSEV, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlardan gelecek çocukları da ücretsiz misafir edeceğiz."

GEÇEN SENE HİZMETE GİRMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 20 Mart 2019'da Ankapark'ı hizmete açmıştı. Zamanla rağbetin azaldığı tema park, çalışmayan oyuncaklar ve işçilerin para alamadığı gerekçesiyle yaptıkları eylemlerle gündeme gelmeye başlamıştı.

Kısa bir süre önce Başkent Elektrik, ödenmeyen borçlar nedeniyle parkın elektriğini kesmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğu açıklamış "Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı" demişti.