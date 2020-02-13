1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankapark'a yeni işletmeci geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in "En büyük hayalim" dediği Wonderland Eurasia (Ankapark), kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.
 13 Şubat 2020 09:33
Yazdır
Ankapark'a yeni işletmeci geliyor

Ankapark, işletmecisi GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'nun borçları nedeniyle Bursa merkezli ECS Stil Tekstil firmasına devredildi. Yeni işletmeci, kısa süre önce kapısına kilit vurulan parkı 28 yıl işletecek.

MEVCUT SIKINTILARI AŞTIK

Hürriyet'ten Doğahan Giritlioğlu'nun haberine göre: ECS Stil Tekstil'in Başkanı Şükrü Sevimli, revizyon ve tadilat çalışmalarının ardından parkın nisan ayının başında yeniden kapılarını açacağını söyledi. Parkın biriken elektrik borcunun ödendiğini ve alacaklarını alamayan işçilerin yüzde 70'ine gerekli ödemelerin yapıldığını belirten Sevimli, Hürriyet'e şu açıklamaları yaptı:

"Enerjiyle alakalı bir takım sıkıntılar vardı, onları aştık. Firmaların ödemeleri vardı, onları gerçekleştirdik. İşçilerin birikmiş alacaklarının yüzde 75'ini ödedik. Nasip olursa önümüzdeki hafta geri kalanları komple ödeyeceğiz. Bir sıkıntımız yok şu anda. Binaların tadilatları ve oyuncakların revizyonları yapılıyor. Bunlar bittiği zaman, bizim öngörümüz önümüzdeki nisan ayının ilk haftasında açılışını yapacağız.

Şehit ailelerine ve Çocuk Esirgeme Kurumundan gelenlere ücretsiz

Burası Ankara'ya mal olmuş bir yatırım. Çok masraf yapıldı, milli bir servet olarak baktık. Bu iş ticaretten ziyade, heba olmaması adına ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Haftada bir gün halk günü olarak müşterilerimizi ağırlayacağız. Şehit aileleri, LÖSEV, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kurumlardan gelecek çocukları da ücretsiz misafir edeceğiz."

GEÇEN SENE HİZMETE GİRMİŞTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 20 Mart 2019'da Ankapark'ı hizmete açmıştı. Zamanla rağbetin azaldığı tema park, çalışmayan oyuncaklar ve işçilerin para alamadığı gerekçesiyle yaptıkları eylemlerle gündeme gelmeye başlamıştı.

Kısa bir süre önce Başkent Elektrik, ödenmeyen borçlar nedeniyle parkın elektriğini kesmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğu açıklamış "Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı" demişti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Komisyon sınırlandı 13 milyar cepte kalacak
13 Şubat 2020 08:35		 Atlasglobal'in iflas ettiği ve çalışanlarına bilgilendirme yaptığı iddia edildi
12 Şubat 2020 17:25
Türkiye, marka ve patent karnesinde tarihi zirveyi gördü
12 Şubat 2020 15:00		 Küçük işletmeler tarımsal üretimde denge unsuru olabilir mi?
12 Şubat 2020 10:10
100 bin aileye daha ucuz elektrik
12 Şubat 2020 07:21		 Mücevherci DİR'eniyor!
12 Şubat 2020 06:51
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
11 Şubat 2020 09:34		 WhatsApp üzerinden alışveriş dönemi başlıyor
11 Şubat 2020 07:20
Türkiye'den iki marka dünya perakende listesinde
10 Şubat 2020 15:37		 Bir ilimizde ekmek fiyatları 59 kuruşa düştü
07 Şubat 2020 11:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:01 - 6 ilde bin 514 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor09:51 - Yalova'daki zimmet soruşturması şüphelisi Başkan Yardımcısı adliyede09:51 - Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı09:49 - Dolar güne yükselişle başladı09:48 - Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk kendisini uyaran ağabeyini öldürdü09:44 - Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?09:38 - İKM'lere linç dersi: Garantörsün koruyacaksın!09:33 - Ankapark'a yeni işletmeci geliyor09:16 - Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında09:13 - Oktar'ın müridi dolapta yakalandı
09:11 - Bir taraftan 'başınız sağolsun', diğer taraftan PKK'ya destek08:47 - Orhan Veli Kanık'ın simit fırını ihalede08:46 - DOHAD depremi önceden bilecek mi?08:43 - Tarım Bakanı makamda tavuk eti deneyi yaptı08:39 - Tarım ve Orman Bakanlığı pilot ve makinist alacak08:37 - Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki08:35 - Komisyon sınırlandı 13 milyar cepte kalacak08:31 - Belediyeyi böyle hortumlamışlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
Adliye tosuncuğu İstanbul'da yakalandı
Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 27 şüpheliye gözaltı
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
AYM'den FETÖ kumpasında tartışmalı karar
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
FETÖ hala siyasette
Müdür yetkili öğretmen, yönetici midir öğretmen midir?
6 İlde Eğitime kar engeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doksanlar 1
efrasiyab 1
depremde en korunaklı ülke 2
fırsat vermek 1
kal benim için 2
ankapark'ın kapatılması 5
balkonda uyumak 6
a spor dışarı 2
kadına şiddet 4
2020 2
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Artvin Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri Alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam