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İKM'lere linç dersi: Garantörsün koruyacaksın!

BALIKESİR Cezaevi'nde kalan mahküm Ulaş Yurdakul'un dövülerek öldürülmesi davasında, infaz koruma memurlarının dosyasını ağır cezaya gönderen hakim gerekçe olarak, "Bildikleri halde önlem almadılar. Görevleri garantör olmaktı" dedi.
 13 Şubat 2020 09:38
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İKM'lere linç dersi: Garantörsün koruyacaksın!

Hürriyet'tenn İsmail Saymaz'ın haberine göre: Ulaş Yurdakul, 31 Aralık'ı 1 Ocak 2017'ye bağlayan yılbaşı gecesi dövülerek öldürüldü. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde görevli infaz koruma memurlarına da görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla dava açtı. Davaya bakan Kepsut Asliye Mahkemesi, infaz koruma memurlarının dosyasını Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Hakim gerekçede, 12 Aralık 2016 günü sayım için koğuşa gelen memurların Yurdakul yere düşecek vaziyette olmasına rağmen görmezden gelip dışarıya çıktıklarını, son günlerde yürümekte zorlanan mahkumun bu halinin fark edilmemesinin imkansız olduğunu belirtti.

Hakim, Yurdakul'un koğuşunun değiştirilmemesinin de düşündürücü olduğunu vurgulayarak, "Polis ve infaz koruma memurları kanunla yüklenen görevlerinden ötürü garantördür. Sanıklar kendilerine yüklenen görevleri yerine getirmemiş olmamaları sebebiyle Yurdakul'un ölümüne sebep oldular. Görevi kötüye kullanmaktan değil, kasten öldürmenin ihmali suretle gerçekleşmesi suçundan yargılanmaları gerekir" dedi.
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