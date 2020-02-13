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Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?

Emine Erdoğan'ın GATA'ya alınmamasının hemen ardından gerçekleşen MGK toplantısında yaşanan olay ilk kez gün yüzüne çıktı. Dönemin Jandarma Genel Komuta'nı Şener Eruygur'un sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masaya vurup "Kes ulan!" diye bağırdığı ortaya çıktı.
 13 Şubat 2020 09:44
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Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sertleşen "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasını masaya yatıran Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazısında ', Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde MGK Toplantısı sırasında elini masaya vurup dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'a "Kes ulan" diye bağırdığını yazdı.

Erdoğan'ın 'kes ulan'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı durumlarda Genelkurmay başkanlarına yönelik sert çıkışlar yaptığını anlatan Hürriyet yazarı Selvi, bunlardan bazı örnekler verdi. Selvi'nin yazısından ilginç anekdotlar şöyle:

Büyükanıt'a 'Sen mi yöneteceksin ben mi?' diye çıkıştı

"27 Nisan e-muhtırası verildiğinde telefonuna çıkmayan Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, AK Parti'nin açıklama yapacağı duyurulunca 28 Nisan günü Erdoğan'ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan'ın ilk sözü 'Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin, yoksa ben mi?' oluyor" ifadelerini kullandı.

MGK Toplantısı'nda masaya vurup Eruygur'a "Kes lan" dedi

"Bir MGK toplantısında ise Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur hükümeti itham eden bir konuşma yapıyor. Başbakan'ın uyarmasına rağmen Eruygur aynı tonda konuşmasını sürdürünce, Erdoğan masaya vurup 'Kes ulan!' diye bağırıyor."

Koşaner'e "Otur oturduğun yerde" diye çıkıştı

"Balyoz darbe planı yargılamasında 102 asker tutuklanınca Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, soluğu Dolmabahçe'de Erdoğan'ın yanında alıyor. Erdoğan da gelişmeden dolayı rahatsız ancak Koşaner o denli sert bir üslupla konuşuyor ki, Başbakan bundan rahatsız oluyor. Başbakan'ın bunu hissettirmesine rağmen Koşaner aynı tonda konuşmasını sürdürünce Erdoğan, 'Otur oturduğun yerde, ne yapacaksın? Bizi cemselere doldurup Selimiye Kışlası'na mı götüreceksin' diye uyarıyor.
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