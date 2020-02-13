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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 13 Şubat 2020 09:49
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Dolar güne yükselişle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0520 6,0530
Avro 6,5880 6,5890
Sterlin 7,8180 7,8570
ANKARA
ABD Doları 6,0200 6,0800
Avro 6,5400 6,6100
Sterlin 7,7490 7,9010
Anadolu Ajansı
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