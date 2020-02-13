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Sivas'ta 16 yaşındaki çocuk kendisini uyaran ağabeyini öldürdü
Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
|13 Şubat 2020 09:48
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Sivas'ta kardeşi tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi'nde ailesiyle yaşayan F.S. (25), eve geç gelen kardeşi O.S'yi (16) uyardı.
Kardeşler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine lise öğrencisi O.S, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi F.S'yi karnından bıçakladı.
Ağır yaralanan F.S, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
O.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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