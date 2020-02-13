Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

Polis memurları, kolluk, polisin tanımı, polisin görevleri, Polis Meslek Yüksek Okullarına giriş şartları konusunda bilgiler verdiler.

Emniyet teşkilatlarının tanıtımı ve görevleri hakkında bilgilendirmeler yapan polis memurları, ayrıca internet güvenliği, internet ve iletişim üzerinden meydana gelen dolandırıcılık olaylarından bahsetti.

İnternet üzerinden yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı neler yapılabileceği konusunda bilgiler vererek korunma yöntemlerini anlattı.

Meslek tanıtımının yanı sıra güvenlik kuralları ile alakalı da bilgilerin aktarıldığı toplantıda öğrencilere toplumda yabancı kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, toplumda huzuru bozan kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği ve beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kaldıklarında neler yapmaları gerektiği gibi konular ile alakalı detaylı bilgiler verildi.

Bilgilendirme sonrasında öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.