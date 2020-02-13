Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
|13 Şubat 2020 09:51
|Yazdır
Okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.
Polis memurları, kolluk, polisin tanımı, polisin görevleri, Polis Meslek Yüksek Okullarına giriş şartları konusunda bilgiler verdiler.
Emniyet teşkilatlarının tanıtımı ve görevleri hakkında bilgilendirmeler yapan polis memurları, ayrıca internet güvenliği, internet ve iletişim üzerinden meydana gelen dolandırıcılık olaylarından bahsetti.
İnternet üzerinden yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı neler yapılabileceği konusunda bilgiler vererek korunma yöntemlerini anlattı.
Meslek tanıtımının yanı sıra güvenlik kuralları ile alakalı da bilgilerin aktarıldığı toplantıda öğrencilere toplumda yabancı kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği, toplumda huzuru bozan kişilere karşı nasıl davranmaları gerektiği ve beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kaldıklarında neler yapmaları gerektiği gibi konular ile alakalı detaylı bilgiler verildi.
Bilgilendirme sonrasında öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Geleceğin ayakkabıcıları mezun olmadan iş teklifi alıyor
12 Şubat 2020 21:51
|Okuduğu okula öğretmen oldu
12 Şubat 2020 20:26
|Bartın Üniversitesi'nden kurumlara örnek olacak ilan
12 Şubat 2020 16:07
|Semanur'un okul hasreti bitti
12 Şubat 2020 08:30
|Öğretmen ve öğrenciler depremzede çocuklar için oyuncak hazırlıyor
11 Şubat 2020 16:45
|10 yaşındaki Elanur, matematik yarışması'nda dünya birincisi
11 Şubat 2020 15:40
|OSB'ye devredilen lisenin öğrencileri mezun olmadan iş sahibi olacak
11 Şubat 2020 13:43
|Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi
11 Şubat 2020 12:50
|TSK'ya bağış yapan okula bronz madalya
10 Şubat 2020 21:06
|İlkokul liseye taşındı, aileler tepki gösterdi
09 Şubat 2020 18:40