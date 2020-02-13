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Aile hekimleri, İzmir'de doktora saldırıya verilen cezadan memnun

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen: Bornova'da arkadaşlarımıza saldıran hasta yakını ve beraberindekilerin hapis cezası alması tam anlamıyla hakkın yerini bulmasıdır. Umarız benzer olaylar yaşayan diğer hekim arkadaşlarımızın görülen davalarından da benzer kararlar çıksın. Artık sağlık çalışanlarına şiddet sona ersin
 13 Şubat 2020 10:02
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Aile hekimleri, İzmir'de doktora saldırıya verilen cezadan memnun

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, İzmir'deki doktora yönelik şiddet olayında sanıklara verilen cezadan memnun olduklarını belirterek, "Umarız benzer olaylar yaşayan diğer hekim arkadaşlarımızın görülen davalarından da benzer kararlar çıksın. Artık sağlık çalışanlarına şiddet sona ersin." ifadelerini kullandı.

Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile mesai arkadaşı Elif Çağlayan Türk'ün, geçen yıl nisan ayında eli sopalı 9 saldırganın şiddetine maruz kaldığını belirterek, yargılama sonucunda sanıkların cezalandırıldığını kaydetti.

Saldırının ardından sivil toplum örgütleri ve Türkiye genelindeki aile hekimlerinin iş bırakarak 3 Nisan'da büyük bir eylem gerçekleştirdiğini anlatan Sezen, bu eylemlerin yerini bulduğunu ve saldırganlara hapis cezası verildiğini hatırlattı.

Sonuçtan memnun olduklarını vurgulayan Sezen, şöyle devam etti:

"Biz AHEF olarak hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve bu şiddete sebep olan unsurlarla ilgili çaba ve mücadelemizi yılmadan sürdüreceğiz. 2019 Nisan ayında İzmir'de gerçekleştirdiğimiz şiddete hayır eylemi amacına ulaşmıştır. Tüm meslektaşlarımıza taşın altına ellerini koydukları, bizlerle birlik ve beraberlik içerisinde haklarını aradıkları, meslektaşlarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. 8 Şubat 2020'de de yine şiddete hayır, demek için Ankara'daydık. Biz bu konuda somut olarak önlemler alınana ve gerekli çözümler uygulamaya konulana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sesimizi duyurmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İzmir Bornova'da arkadaşlarımıza saldıran hasta yakını ve beraberindekilerin hapis cezası alması tam anlamıyla hakkın yerini bulmasıdır. Umarız benzer olaylar yaşayan diğer hekim arkadaşlarımızın görülen davalarından da benzer kararlar çıksın. Artık sağlık çalışanlarına şiddet sona ersin."

İzmir'in Bornova ilçesinde Yunus Emre Aile Sağlık Merkezindeki doktor ve öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 sanık, İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesince "kasten yaralama", "hakaret", "kamu malına zarar verme" suçlarından 6 aydan 7 yıl 5 aya kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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