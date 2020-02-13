1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalarak 120.000,39 puana geriledi.
 13 Şubat 2020 10:03
Yazdır
Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,04 azalarak 120.000,39 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 48,34 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 120.000,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,33 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Borsa İstanbul'da, açıklanan bilançoların da etkisiyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artması dikkati çekerken, dün bankacılık endeksinin yüzde 1,75 değer kaybetmesine karşın BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 artışla 120.048,74 puandan tamamladı. Borsada en fazla kazandıran sektör ise yüzde 3,13 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Suriye'de Rusya ile yaşanan gerilime karşın diplomatik görüşmelerin devam etmesi ve ABD ile NATO tarafından gelen açıklamaların Türkiye'yi desteklemesinin piyasalardaki olumsuz havayı sınırladığını belirterek, ABD askerleri ile Esed rejimi güçleri arasında dün yaşanan gerilim sonrası taraflardan gelen açıklamaların takip edildiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde sanayi üretimi ve Almanya ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin direnç, 118.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın 500 lirayı aştı
13 Şubat 2020 11:12		 Gram altın 306 lira seviyelerinde
13 Şubat 2020 11:00
Dolar/TL neden yükseliyor?
12 Şubat 2020 22:09		 Küresel fonlardaki altın miktarı rekor seviyeye ulaştı
12 Şubat 2020 21:16
Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Şubat 2020 18:32		 Altında gün sonu fiyatları
12 Şubat 2020 17:38
Dolar ve avro'da son durum
12 Şubat 2020 17:33		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
12 Şubat 2020 13:13
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12 Şubat 2020 13:12		 Gün ortası döviz fiyatları
12 Şubat 2020 12:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Yozgat'ta minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı11:50 - Kamu yatırımlarında en büyük pay ulaştırmaya11:40 - Diyarbakır anneleri kar altında nöbetini sürdürüyor11:32 - 'Okullarda öğle yemeği ve içme suyu verilsin'11:32 - YÖK'ten 100-2000 doktora bursu ilanı ve ücret artışı bekleniyor11:31 - Kültür ve Turizm Bakanlığı, iki kültür varlığını daha Türkiye'ye getirecek11:30 - İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi11:29 - 'Çok yatır, çok kazan' deyip 30 bin kişiyi dolandırmıştı, yakalandı11:26 - Rüşvet operasyonunda tutuklu Profesörün ifadesi ortaya çıktı11:25 - YÖK, 100-2000 doktora bursunu artırdı
11:17 - Eski kaymakamın 'mahrem imam'la irtibatı gerekçeli kararda11:15 - Manisa'da bir lise öğrencisi yapay zeka ile yoklama projesi geliştirdi11:15 - Konut satışında en çok satılan ilçeler belli oldu11:12 - Çeyrek altın 500 lirayı aştı11:06 - Türkiye 5 yılda cep telefonuna 12,8 milyar dolar harcadı11:05 - Tüketici örgütleri, zamlara karşı UKOME'de temsil hakkı istiyor11:03 - Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi11:02 - Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan, MGK toplantısında hangi Paşa'ya kes ulan diye bağırdı?
İyi Partili vekil partisinden istifa etti
Yapılan son ankete göre 3 parti barajın altında
Nedim Şener: TSK'da halen 18 bin FETÖ mensubu var
Adliye tosuncuğu İstanbul'da yakalandı
Kadir Şeker olayında 4 ifade 4 çelişki
Emniyet Müdürünün şehit edilmesinde 27 şüpheliye gözaltı
Ankapark'a yeni işletmeci geliyor
AYM'den FETÖ kumpasında tartışmalı karar
Tarım Bakanı makamında tavuk eti deneyi yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben sana nasıl zaman ayırıyorsam sen de bana ayıracaksın 4
waffle 3
depremde en korunaklı ülke 2
beni peygamber gönderdi diyerek halkı dolandırmak 4
idal 1
Doksanlar 1
dalıp gitmek 1
kat irtifakı 5
Duymaktan hoşlanmadığımız kelimeler 1
ıslak saç ile uyumak sinüzite sebep olur 3
SON İLANLAR
Kızılırmak Sulama Birliği İşçi ALım İlanı
Artvin Hemşin Belediyesi Memur Alacak
Sivas Belediyesi 67 İtfaiye Eri alacak
Diyanet, Kurum içi naklen 1300 personel alacak
Traos Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Geçici İşçi Alım İlanı
Adana Alparslan Türkeş Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Sivas Gemerek SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam