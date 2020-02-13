Arızalı ürün satan masrafı öder

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'nin süresi dolmadan yenilenmesi zorunluluğu getirildi. Yetkili servis bilgilerindeki değişikliklerin 15 gün içinde bakanlığa bildirilmesine yönelik süre 30 güne çıkarıldı. Servis istasyonlarına ait adres gibi bilgilerin değişmesi durumunda değişikliklerin firmaların internet sitelerinde yer alması zorunluluğu getirildi. Tüketicilerin güncel yetkili servis bilgilerine kolaylıkla ulaşması amaçlanıyor.

KARGO BEDELİ FİRMADAN

Garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo, nakliye, posta ve benzeri giderlerinin firmalar tarafından karşılanacağı hüküm altına alınarak, tüketicilerin bu konuda menfaat kaybına uğraması önlendi. Tüketicilerin yetkili servis istasyonlarını aradığında çağrı merkezi ve benzeri uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmalarının önüne geçildi. Kullanımı yaygınlaşan ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım konusunda tüketici şikayetlerinin artmaya başladığı birçok ürün de satış sonrası hizmet listesine eklendi. Tüketiciye yönelik ürünlerle ilgili kurulması zorunlu olan servis sayıları yeniden belirlendi. Bazı ürünlerin azami tamir sürelerinde değişiklik yapıldı.