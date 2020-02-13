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İzmir'de işçi servisi kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Bergama ilçesinde, işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.
|13 Şubat 2020 10:10
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İzmir'in Bergama ilçesinde kamyonla servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 F 9896 plakalı kamyon ile Koza Altın İşletmesine işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü, Selçuk Mahallesi Kozak Yolu mevkisinde çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 8 KİŞİ YARALANDI.
Minibüste sıkışan yaralılar, İzmir İtfaiyesi AKS ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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