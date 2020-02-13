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Bir tonluk boğa kaçtı, trafiği birbirine kattı

Erzurum'da 900 kiloluk boğa sahibinin elinden kurtularak kaçtı. Şehrin en işlek yoluna çıkan boğa adeta trafiği birbirine kattı.
 13 Şubat 2020 10:08
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Bir tonluk boğa kaçtı, trafiği birbirine kattı

Meraklılar telefonlarına sarılırken Eruzurm Büyükşehir Belediyesi ekipleri uyuşturucu iğneyle boğaya müdahale etti.

Genellikle kurban bayramlarında gördüğümüz "sahibinin elinden kaçan boğa" haberlerinin bir benzeri Erzurum'da yaşandı. 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattıktan sonra belediye ekiplerinin yardımıyla sahibine verildi.

KAÇIP, EN İŞLEK CADDEYE ÇIKTI

Erzurum'un Aziziye ilçesinde kesimhaneye götürülmek üzere kamyonete yüklenmeye çalışılan yaklaşık bir tonluk boğa sahibinin elinden kaçarak Erzurum'un en işlek yollarından birisi olan D-260 karayoluna çıktı. Yola çıkan boğa panikleyerek araçların arasında sağa sola çarparak kaçtı.

BELEDİYE EKİPLERİ İĞNEYLE YAKALADI

Boğanın sahibi Necmi Bulut kızgın boğayı yakalamak için uzun süre uğraş verse de boğayı durdurmayı başaramadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri boğaya uyuşturucu iğne yaptı.

KESİLMEKTEN KURTULAMADI

İğnenin etkisiyle yorulan boğayı sahibi üniversite kavşağında yakalamayı başardı. Ardından kızgın boğa, kamyonete yüklenerek kesimhaneye götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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