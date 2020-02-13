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Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı
 13 Şubat 2020 10:14
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Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

Sanayi üretimi Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verisini paylaştı. Buna göre sanayi üretimi aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 8,6 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde1,9 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,5 arttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

"Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:

"Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."

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