İyi Partili vekil partisinden istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, partisinden istifa etti

İYİ Parti Antalya Milletvekili ve STK 'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, önceki gece Twitter adresi üzerinden bir açıklama yaptı ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Twitter sayfası üzerinden açıklama yapan Çokal, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu ve İYİ Parti üyeliğinden, İYİ Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Çokal yaptığı açıklamada:

"Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışında zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayattığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz"