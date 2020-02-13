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MEB, destekleme kursları için 1500 soruluk kaynak hazırladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Temel eğitimde 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden 1500 sorudan oluşan destek paketini bugün internetten paylaştık
 13 Şubat 2020 10:18
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MEB, destekleme kursları için 1500 soruluk kaynak hazırladı

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarındaki öğrenci ve öğretmenler için 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde 1500 soruluk ücretsiz kaynak erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları veya uygun olması durumunda hafta içi yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilere ücretsiz destek imkanı sunulduğunu anlattı.

Destekleme ve yetiştirme kurslarında verimliliği artırmak için bu yıl Bakanlığın önemli adımlar attığını söyleyen Özer, ilk olarak tüm süreçleri elektronik ortamda izleyebilmek ve veri analizi yapabilmek amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının geliştirdiği e-Kurs modülünün kullanılmaya başlandığını aktardı.

- "Mayısta öğrenci başarı araştırmasını tekrar yapacağız"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurslarda 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar yılda iki kez, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden öğrenci başarı izlemesi yapılmaya başlandığını hatırlatan Özer, şu bilgileri verdi:

"Birinci dönem sonunda yapılan öğrenci başarı araştırması, 81 ilde, 1376 lise ve 971 ortaokul olmak üzere 2 bin 347 okulda uygulandı. Araştırmaya, 180 bin 177 öğrenci katıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ders temelli araştırma uygulamasına 310 bin 76 öğrenci katıldı. Öğrenci başarı araştırmasında, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflardan kurslara katılan öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri ve İngilizce derslerinden, 9, 10,11 ve 12'nci sınıflardan kurslara katılan öğrencilere ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinden ortak sınav yapıldı.

Bu araştırmanın değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Araştırmadan elde edilen bulguları il müdürlüklerimizle paylaşacağız, destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliğini artırmak için kullanacağız. Öğrenci başarı araştırmasını mayısta tekrar yapacağız."

Özer, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrenci ve öğretmenler için birinci dönem 1140 sorudan oluşan soru destek paketi hazırlayıp erişime açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci dönem destek paketi kapsamında, 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden 1500 sorudan oluşan destek paketini bugün internetten paylaştık. Birinci dönem erişime açtığımız 1140 soruluk kaynakla birlikte temel eğitimde, 5, 6 ve 7'nci sınıf düzeylerinde ilk kez tüm ünitelerden toplam 2 bin 640 sorudan oluşan paketi, öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunmuş olduk. Bu sorular sadece destekleme ve yetiştirme kurslarında değil okullarımızda da kullanılıyor. Atılan tüm bu adımlar, destekleme ve yetiştirme kurslarımızın verimliliğinin artmasına katkı verecek."
Anadolu Ajansı
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