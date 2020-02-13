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MSB: PKK/YPG'li 3 terörist daha teslim oldu

Irak ve Suriye'den kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi
 13 Şubat 2020 10:18
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MSB: PKK/YPG'li 3 terörist daha teslim oldu

Irak ve Suriye'den kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya kuryelik yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü YPG/PKK üyelerinin yurda yasa dışı yollardan girmesini sağladıkları iddia edilen göçmen kaçakçılarına yönelik 10 Şubat'ta düzenlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonu derinleştirdi.

Söz konusu operasyonun gerçekleştirildiği gün Suriyeli A.A'nın, üzerinde tabanca ve YPG/PKK'ya ait patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen malzemelerin bulunduğu çanta ile Suriye sınırından Türkiye'ye geçtiği öğrenildi.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kızıltepe ilçesinin Çakır Mahallesi'nde tespit edilen iki farklı adrese komando timleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müşterek yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Suriye uyruklu S.R. ve M.H'nin göçmen kaçakçılığı yaptıkları, YPG/PKK mensuplarının yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmesini sağladıkları tespit edilmiş, takibe alınan S.R. ve M.H. ile beraberindeki S.A, E.X. ve Ahmet Fereç Halil'in bulunduğu araç, Suriye sınırına sıfır noktadaki Şenyurt Mahallesi'nde durdurulmuş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Halil'in, terör örgütüne geçen yıl katıldığını, örgütte "Berhudan" kod adını kullandığını itiraf ettiği öğrenilmişti.
Anadolu Ajansı
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