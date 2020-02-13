Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yediemin otoparklarından araç çalan 9 kişi yakalandı
İstanbul, Batman ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda yediemin otoparklarından çalınan 35 araç ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı
|13 Şubat 2020 10:37
|Yazdır
İstanbul, Batman ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda yediemin otoparklarından çalınan 35 araç ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz evrak tanzim edilerek Kurtalan ve Gaziantep'te açılan yediemin otoparkındaki 70 araç ve 4 motosiklette değişiklikler yapmak veya hurdaya satmak amacıyla hareket eden suç örgütüne operasyon düzenledi.
İstanbul, Batman ve Hatay'da şüphelilere yönelik eş zamanlı yapılan çalışmada çalınan araçlardan 35'i bulundu, biri avukat 9 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yozgat'ta minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
13 Şubat 2020 11:59
|Diyarbakır anneleri kar altında nöbetini sürdürüyor
13 Şubat 2020 11:40
|'Çok yatır, çok kazan' deyip 30 bin kişiyi dolandırmıştı, yakalandı
13 Şubat 2020 11:29
|Rüşvet operasyonunda tutuklu Profesörün ifadesi ortaya çıktı
13 Şubat 2020 11:26
|Başkent'te kar temizleme ve tuzlama kamyonu devrildi: 1 yaralı
13 Şubat 2020 11:01
|Polis memurunun kullandığı otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
13 Şubat 2020 11:00
|Babanın uyanması aileyi ölümden kurtardı
13 Şubat 2020 10:58
|Parasını çaldığı sürücünün elini ısırıp kaçtığı iddia edilen kadın tutuklandı
13 Şubat 2020 10:43
|Şanlıurfa'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi öldü
13 Şubat 2020 10:19
|Banyoda yaktıkları mangal kömüründen zehirlenen çift öldü
13 Şubat 2020 10:18