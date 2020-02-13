Fatih Terim'in acı günü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sabah acı bir haber aldı.
|13 Şubat 2020 10:44
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Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayatını kaybetti.
Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı, sabah saatlerinde üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu.
Buse Terim, anneannesinin fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama geldi, Sarı kırmızılılar "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim'e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.
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