Parasını çaldığı sürücünün elini ısırıp kaçtığı iddia edilen kadın tutuklandı
|13 Şubat 2020 10:43
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Tır şoförü Necati N. (20), Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda hareket halindeyken otostop yapan Semra E'yi (32) aracına aldı.
Bir süre sonra Necati N, para karşılığında birlikte olmak için anlaşıp yakınlaştığı öne sürülen Semra N. ile cebindeki 515 lirasını çaldığı iddiasıyla tartıştı.
Parayı çaldıktan sonra park halindeki araçtan inen Semra E'nin, kendisini yakalayan Necati N'nin elini ısırıp kaçtığı iddia edildi.
Bu sırada ağaçlık alandan çıkan iki kadının Necati N'nin önünü kesip, kendilerini yakın mesafede bekleyen erkek arkadaşları olduğunu söyleyerek takip etmesi halinde dövdürmekle tehdit ettiği öne sürüldü. Necati N, kadınların peşini bırakıp olayı polise bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Semra E. ve diğer şüpheliler Seda E. (21) ve Hülya H'yi (39) yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Semra E, tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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