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Polis memurunun kullandığı otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Sivas'ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.
|13 Şubat 2020 11:00
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Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.
Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Melih Doğdaş'ın kullandığı 34 BZ 8613 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Keçili bölgesinde karlı yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Sedef (30), kızları Elif Naz (8) ve Ayşe Betül (4) Doğdaş yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elif Naz Doğdaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis memuru Melih Doğdaş'ın kızı Elif Naz'ı tedavi için Kayseri'ye götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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