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Facebook, yabancı ülke koordineli sahte hesapları kaldırdı

Facebook, "koordineli sahte davranış" gösterdiği gerekçesiyle platformlarından kaldırdığı Rusya merkezli hesap ağının Rus istihbarat servisiyle, ABD'yi hedef alan İran merkezli hesap ağının da İran'la ilişkili olduğunu açıkladı-
 13 Şubat 2020 10:59
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Facebook, yabancı ülke koordineli sahte hesapları kaldırdı

Facebook, Rusya, İran, Vietnam ve Myanmar merkezli bazı Facebook ve Instagram hesaplarını, "koordineli sahte davranış" gösterdiği gerekçesiyle platformlarından kaldırdı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin Facebook ve Instagram platformlarında belli amaçlar doğrultusunda hükümetler ve bazı gruplar adına "koordineli sahte davranış" göstermesi sebebiyle 3 hesap ağının faaliyetlerine son verildi.

Kapatılan hesap ağlarından ilki Rusya merkezli olarak, Ukrayna başta olmak üzere Rusya'nın komşu ülkelerini hedef alırken, İran kaynaklı diğer hesap ağı ise ABD'yi hedef alan sistematik paylaşımlar gerçekleştirdi. Myanmar ve Vietnam merkezli olan diğer sahte hesap ağı da Myanmar'daki kullanıcıları hedef aldı.

- "Rus askeri istihbarat servisiyle ilişki tespit edildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook Güvenlik Politikaları Başkanı Nathaniel Gleicher, oluşturulan sahte hesap ağlarının insanları belli hedefler doğrultusunda yanlış yönlendirme amacıyla oluşturulduğunu belirterek, platformlarında gerçekleşen bu tarz aktiviteleri yakından takip ettiklerini, insanların manipüle edilmesine izin vermek istemediklerini vurguladı.

Rusya merkezli olan ve Ukrayna başta olmak üzere Rusya'nın komşu ülkelerini hedef alan 78 Facebook hesabını, 11 sayfayı, 29 grubu ve 4 Instagram hesabını Facebook'un politikasını ihlal etmesi sebebiyle kapattıklarını aktaran Gleicher, "Sahte hesapların kullanıldığı bu aktivitelerde Rusya'nın Suriye'deki askeri angajmanı gibi çeşitli politik haberlerle ilgili Rusça, İngilizce ve Ukraynaca paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımları yapan hesaplar kimliklerini ve koordineli yapılarını gizlemeye çalışsa da araştırmalarımız sonucunda bu hesapların Rus askeri istihbarat servisiyle ilişkisi olduğu tespit edildi." değerlendirmesini yaptı.

- "İran'la ilişkili hesaplar ABD'yi hedef aldı"

Gleicher, İran merkezli olan ve ABD'yi hedef alan hesap ağlarına yönelik olarak 6 Facebook ve 5 Instagram hesabını kapattıklarını belirterek, "Bu hesaplar da ABD seçimleri, Hristiyanlık, ABD-İran ilişkileri, ABD'nin göçmen politikası gibi çeşitli politik konular hakkında paylaşımlar yapıyordu. Araştırmalarımız sonucunda bu paylaşımların İran'la ilişkili olduğunu, koordineli sahte davranış gösterdiğini ve daha önce sahte paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağlarla ilişkili olduğunu tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki kullanıcıları hedef alan ve Myanmar ve Vietnam merkezli olarak faaliyet gösteren hesap ağına yönelik 13 Facebook hesabını ve 10 sayfayı koordineli sahte davranış göstermesi sebebiyle sistemden kaldırdıklarını ifade eden Gleicher, şunları kaydetti:

"Bu aktivitelerde ise sahte hesaplar ve sayfalar aracılığıyla telekom hizmeti alan tüketici gibi görünerek Myanmar'da hizmet veren çeşitli telekom hizmet sağlayıcıları hakkında eleştirel yorumlar yapılıyordu. İngilizce ve yerel dillerde yapılan bu paylaşımlarda Myanmar'daki bazı hizmet sağlayıcılarının başarısız olduklarına yönelik iddialar yer alıyordu. Bu hesaplar kimliklerini ve koordineli yapılarını gizlemeye çalışsa da yaptığımız araştırmalar sonucunda bu paylaşımların 2 telekom sağlayıcısıyla ilişkili olduğunu tespit ettik. Ayrıca bu hesaplar paylaşımlarını yaymak için yaklaşık 1 milyon 155 bin dolar Facebook'ta reklam servislerine harcama gerçekleştirdi."
Anadolu Ajansı
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