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Başkent'te kar temizleme ve tuzlama kamyonu devrildi: 1 yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde buz tutan yolda devrilen kar temizleme ve tuzlama kamyonunun sürücüsü yaralandı.
|13 Şubat 2020 11:01
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde buz tutan yolda devrilen kar temizleme ve tuzlama kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki Çankaya Belediyesine ait kar temizleme ve tuzlama aracı, Huzur Mahallesi 1162. Sokak'ta buz tutan yolu açmaya çalışırken kayarak devrildi.
Kazada, kamyonun sürücüsü Ö.T. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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